الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

شيع آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا، جثمان الشهيد النقيب محمد محمود سعد، فى جنازة عسكرية مهيبة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، بعد استشهاده أثناء تأدية عمله بالقاهرة.

شارك في مراسم التشييع اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وعمد ومشايخ القرى.

وردد المشيعون فى مراسم الجنازة، هتافات عديدة أبرزها " في الجنة يا شهيد"، و "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "، وسط حالة من الحزن بين الأصدقاء والمشيعين.

وأشار المشاركين فى مراسم الجنازة، إلى أن الشهيد الراحل يتمتع بعلاقات طيبة من الجميع، نظرا لما يتصف به من أخلاق حميدة وحرصه على تلبية احتياجات الأهالى وقضاء مصالحهم.

كما اتشحت قرية دنفيق بالسواد ومظاهر الحزن، منذ إعلان نبأ وفاة الشهيد الراحل، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للمحبين والأصدقاء.









