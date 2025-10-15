قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
محافظات

بدلا من جنوب الوادي.. جامعة قنا تحتفل بتغيير اسمها رسميا

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، حيث نظمت جامعة قنا اليوم احتفالية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على استبدال اسم جامعة جنوب الوادي بـ جامعة قنا، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية وإبراز الدور الحيوي للجامعة في دعم التنمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد.

جاء ذلك وسط حشد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الجامعة، تلاها انعقاد جلسة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس  الجامعة، وحضور أعضاء المجلس والقيادات الإدارية، حيث وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى أعضاء مجلس الجامعة وأمين الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الجامعة، على جهودهم المخلصة في مسيرة الجامعة منذ نشأتها وحتى اليوم.

وأكد رئيس جامعة قنا، أن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ الجامعة، ويدفعها نحو مزيد من التميز والتوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأشار عكاوى، إلى أن تغيير اسم الجامعة إلى “جامعة قنا” يعكس الانتماء العميق للمحافظة، ويجسّد الرؤية الوطنية في بناء مؤسسات تعليمية تعبر عن هويتها المحلية وتخدم بيئتها الإقليمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الانفتاح على الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز جهود الجامعة في الابتكار والتنمية المستدامة، كما يضمن القرار عدم الخلط بين الجامعة وجامعة الوادي الجديد في المعاملات المالية والإدارية.

وأكد عكاوى، أنه تم تشكيل لجان إدارية تغطي كافة قطاعات الجامعة فور صدور قرار مجلس الجامعة بتغيير الاسم لجامعة قنا لعمل كافة الإجراءات والترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

وأعرب رئيس جامعة قنا، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري وزير التعليم العالي لحرصهم على تعزيز الهوية المؤسسية للجامعات الإقليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.


جامعة جنوب الوادي جامعة قنا الخريطة التعليمية مجلس الوزراء وزير التعليم العالي قنا

