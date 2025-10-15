بدلا من جنوب الوادي.. جامعة قنا تحتفل بتغيير اسمها رسميا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، حيث نظمت جامعة قنا اليوم احتفالية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على استبدال اسم جامعة جنوب الوادي بـ جامعة قنا، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية وإبراز الدور الحيوي للجامعة في دعم التنمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد.

جاء ذلك وسط حشد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الجامعة، تلاها انعقاد جلسة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء المجلس والقيادات الإدارية، حيث وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى أعضاء مجلس الجامعة وأمين الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الجامعة، على جهودهم المخلصة في مسيرة الجامعة منذ نشأتها وحتى اليوم.

وأكد رئيس جامعة قنا، أن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ الجامعة، ويدفعها نحو مزيد من التميز والتوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأشار عكاوى، إلى أن تغيير اسم الجامعة إلى “جامعة قنا” يعكس الانتماء العميق للمحافظة، ويجسّد الرؤية الوطنية في بناء مؤسسات تعليمية تعبر عن هويتها المحلية وتخدم بيئتها الإقليمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الانفتاح على الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز جهود الجامعة في الابتكار والتنمية المستدامة، كما يضمن القرار عدم الخلط بين الجامعة وجامعة الوادي الجديد في المعاملات المالية والإدارية.

وأكد عكاوى، أنه تم تشكيل لجان إدارية تغطي كافة قطاعات الجامعة فور صدور قرار مجلس الجامعة بتغيير الاسم لجامعة قنا لعمل كافة الإجراءات والترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

وأعرب رئيس جامعة قنا، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري وزير التعليم العالي لحرصهم على تعزيز الهوية المؤسسية للجامعات الإقليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.



