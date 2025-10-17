قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بنسبة10لـ15%..قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود

أسعار الوقود
أسعار الوقود
يوسف رجب

اعتمدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين.

وكلف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما أكد محافظ قنا، على طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541.
 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، و بنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

كما رفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.

