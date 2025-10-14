أخبار قنا| إصابة 18عاملا في حادث انقلاب أتوبيس.. وافتتاح محطة مياه أبوشوشة المدمجة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس، نقل 3 عمال من مصابى الحادث لمستشفى قنا الجامعى، والمحافظ يطمئن على الحالة الصحية لمصابي الحادث.

ويشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لمشروع"من المهارة إلى الربح"، ويتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بنجع حمادى، ويفتتح مدرسة على خليل بالعركى بعد إحلالها وتجديدها.

ويفتتح الحملة الميكانيكية الجديدة بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت، إضافة لافتتاح محطة مياه أبوشوشة المدمجة، ومجمع مواقف سيارات أبوتشت الجديد، وربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة.



إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة

أصيب 18 عاملا بمصنع ألومنيوم نجع حمادى شمال قنا عقب انقلاب أتوبيس الشركة أثناء نقلهم إلى مقر المصنع، ما أدى لإصابات متنوعة بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم، نتج عنه إصابة عدد كبير من العاملين.



نقل 3 عمال من مصابى حادث ألومنيوم نجع حمادى لمستشفى قنا الجامعى

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، ٣ عمال من مصابى حادث الألومنيوم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى علاج طبى متقدم جراء إصابتهم فى حادث أتوبيس عمال المصنع.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية وقيادات المصنع إلى مستشفى الالمونيوم، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

محافظ قنا يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس عمال الألومنيوم

زار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل العمال التابع لشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم بمستشفى الألومنيوم.

واطمئن المحافظ على جميع الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى تمام الشفاء، وبسرعة إنهاء إجراءات نقل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيا متقدمًا.

محافظ قنا يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لمشروع"من المهارة إلى الربح"

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حفل تخرج الدفعة الأولى من مشروع "من المهارة إلى الربح" الذي نظمته جمعية أنا مصري للتنمية، بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتورة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المشاركين بالمشروع.

ويستهدف المشروع تأهيل وتمكين الشباب بمحافظتي قنا والأقصر من الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا، من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية والتخصصية في مجالات المسرح، والسينما، والتكنولوجيا الثقافية، بما يسهم في صقل قدراتهم وتحويل مهاراتهم إلى فرص اقتصادية مستدامة.

محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بنجع حمادى

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بقرية "هو" بمركز نجع حمادي، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 24 مليون جنيه، ويعد من المشروعات الحيوية التى تستهدف توفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمى، والارتقاء بمنظومة الذبح الآمن داخل المحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع يشمل تطويرا شاملا للمجزر الآلي المقام على مساحة 1000 متر مربع، والذي تم إنشاؤه عام 2004، ويحتوي المجزر على عنبر ذبيح كبير مزود بعدد 2 خط تعليق، وعنبر ذبيح صغير، ومبنى إداري، وغرفة فحص، واستراحة، و3 ثلاجات حفظ، وغرفة غسيل أمعاء، كما يخدم 10 قرى من القرى التابعة لمركز نجع حمادي.

محافظ قنا يفتتح مدرسة على خليل بالعركى بعد إحلالها وتجديدها

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مدرسة علي خليل للتعليم الأساسي بنجع صفر التابع لقرية العركي بنجع صفر بمركز فرشوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة للمدرسة بتكلفة بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، وذلك علي هامش احتفالات محافظة قنا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضح محافظ قنا أن المدرسة تضم 20 فصلاً دراسياً، منها 12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى فصلين لمرحلة رياض الأطفال، وتستوعب نحو 815 طالبًا وطالبة، مشيراً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

محافظ قنا يفتتح الحملة الميكانيكية الجديدة بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الحملة الميكانيكية الجديدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والمقامة على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة الميكانيكية تضم مجموعة من المعدات والسيارات والمركبات المخصصة لأعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات، ودعم مشروعات البنية التحتية.

تخدم 50 ألف نسمة.. افتتاح محطة مياه أبو شوشة المدمجة بقنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، محطة مياه أبوشوشة المدمجة بمركز أبوتشت، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث نفذت المشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 120 لترًا في الثانية، لتخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة بمناطق البحري سمهود، خوالد أبو شوشة، العمرة، الشيخ حمد.

واستمع محافظ قنا، إلى شرحٍ من المهندس رجب عرفة حول مكونات المحطة، موضحًا أنها تضم 4 مرشحات رملية، وخزانًا أرضيًا خرسانيًا بسعة 750 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى 3 طلمبات مياه مرشحة لضمان انتظام ضخ المياه إلى القرى المستفيدة وتحسين كفاءة الشبكة.

بتكلفة 28 مليون.. افتتاح مجمع مواقف سيارات أبوتشت الجديد في قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مجمع مواقف السيارات الجديد بمركز أبوتشت، والمقام على مساحة 11 ألفًا و300 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع احتفالات محافظة قنا بأعياد السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ قنا، أن المجمع الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمحافظة، إذ يهدف إلى تنظيم حركة السيارات، والقضاء على المواقف العشوائية، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المواقف العامة وتحسين الخدمات الجماهيرية على مستوى المراكز والمدن.

ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا

تمكنت ربة منزل من ضبط لص، استولى على معاشها الشهرى، عقب سحبه من ماكينة صرافة تابعة للبنك الزراعى المصرى بمدينة قنا، حيث ادعى مساعدتها فى استخراج المبلغ من الماكينة.

وعقب إخراج المبلغ فر هارباً تاركاً ربة المنزل تندب حظها، كونه المعاش الشهرى لها، لكنها لم تستسلم للأمر وأعدت خطة محكمة، حيث اختبأت فى مكان مجاور لماكينة الصراف الآلى، وفور مشاهدتها للص، أمسكت به وأطلقت الصرخات فى الشارع ليلتف حولها المارة.