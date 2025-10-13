قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة

أصيب 18 عاملا بمصنع ألومنيوم نجع حمادى شمال قنا عقب انقلاب أتوبيس الشركة أثناء نقلهم إلى مقر المصنع، ما أدى لإصابات متنوعة بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم، نتج عنه إصابة عدد كبير من العاملين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الألومنيوم لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

