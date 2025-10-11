اندلاع حريق فى أشجار نخيل بجوار محطة سكة حديد قنا

اندلع حريق محدود فى أشجار نخيل على جانب ترعة الكلابية بالقرب من محطة سكة حديد قنا، دون أى أضرار أو إصابات بشرية.

تسبب انتشار الأشجار على الترعة إلى امتداد النيران وتصاعد ألسنة النيران إلى انتشار كثيف للأدخنة والنيران.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق محدود فى أشجار نخيل على جانب ترعة الكلابية، دون أن تسفر عن أضرار.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وجرى التعامل الفورى مع الحريق قبل غن يمتد للأشجار المجاورة على الترعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.