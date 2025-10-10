قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا

مقابر
مقابر

شهدت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، واقعة صادمة، اليوم الجمعة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل منزله بعد معاناة مرضية، ولم يمضى من الوقت ساعتين حتى لفظت زوجته أنفاسها الأخيرة لتلحق بزوجها.

الشاب الفقيد صلى عليه أهالى القرية صلاة الجمعة، ولم يمضى من الوقت كثيرا بعد عودة الأهالى من المقابر، حتى فوجىء الجميع بوفاة زوجة الشاب.

وسادت حالة من الحزن الممزوجة بالصدمة والذهول بين أهالى القرية، فالفقيدة كانت فى مقدمة السيدات اللاتي لم تنقطع صرخاتهن ونحيبهن على زوجها الفقيد، وسط دعوات لأطفالهن بالصبر والسلوان.

سقوط الزوجة بين أقاربها والسيدات الحاضرات لتقديم العزاء، كان طبيعياً أن يحدث لزوجة فقدت زوجها ووالد أطفالها، لكن الواقع صدم الجميع بعدما أكد الأطباء أنها فارقت الحياة.

وكان يوسف دياب حداد ٤٤ عاما، قد أصيب بنزيف فى المخ ولم تمضى ساعات حتى فارق الحياة، وأدى الأهالى عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وبعدها سقطت زوجته نوال على عبيد ٣٥ عاما بين السيدات ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وأقيم صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر.

قنا قرية الترامسة صلاة الجنازة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

ايناس الدغيدي

ايناس الدغيدي تفاجئ الجمهور وتحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها بصورة لكريم فهمي وتعلق مين بطل المسلسل

مركز ابو ظبى للغة العربية

مركز أبو ظبي للغة العربية يسلط الضوء على برنامج مضاد لمهارات إدارة الحوار

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد