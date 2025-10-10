صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا

شهدت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، واقعة صادمة، اليوم الجمعة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل منزله بعد معاناة مرضية، ولم يمضى من الوقت ساعتين حتى لفظت زوجته أنفاسها الأخيرة لتلحق بزوجها.

الشاب الفقيد صلى عليه أهالى القرية صلاة الجمعة، ولم يمضى من الوقت كثيرا بعد عودة الأهالى من المقابر، حتى فوجىء الجميع بوفاة زوجة الشاب.

وسادت حالة من الحزن الممزوجة بالصدمة والذهول بين أهالى القرية، فالفقيدة كانت فى مقدمة السيدات اللاتي لم تنقطع صرخاتهن ونحيبهن على زوجها الفقيد، وسط دعوات لأطفالهن بالصبر والسلوان.

سقوط الزوجة بين أقاربها والسيدات الحاضرات لتقديم العزاء، كان طبيعياً أن يحدث لزوجة فقدت زوجها ووالد أطفالها، لكن الواقع صدم الجميع بعدما أكد الأطباء أنها فارقت الحياة.

وكان يوسف دياب حداد ٤٤ عاما، قد أصيب بنزيف فى المخ ولم تمضى ساعات حتى فارق الحياة، وأدى الأهالى عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وبعدها سقطت زوجته نوال على عبيد ٣٥ عاما بين السيدات ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وأقيم صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر.