زوجة العم وراء الجريمة..تفاصيل العثور على جثة طفل بمقابر الكرنك في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة الطفل المعثور عليها بمقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، حيث تبين أن وراء الجريمة زوجة عم الطفل المجنى عليه.

وتبين خلال التحقيقات الأولية مع المتهمة، أن خلافات بينها وبين والد المجنى عليه، دفعتها لإعداد خطة لإنهاء حياة الصغير انتقاماً من والده، الذى كان يتعدى عليها بالضرب ويهينها أمام الجميع.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، بأنها كانت تحب الصغير لذلك عندما طلبت منه أن يرافقها خارج القرية لم يتردد وذهب معها دون خوف، لكنها قررت أن تنهى حياته فى مقابر قرية الكرنك التابعة لمركز آخر، حتى لا ينكشف أمرها.

بعد ٣ أيام من البحث والتحرى تمكنت أجهزة الأمن، من كشف غموض الجريمة والعثور على جثة الطفل بالمقابر، وتبين أنها الطفل المبلغ باختفائه، وجرى بعدها القبض على المتهمة التى أقرت بارتكابها للجريمة البشعة.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، عثرت على جثة طفل ملقاة بمقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وسط حالة غموض لأسباب تواجده بالمنطقة، وتبين من المعلومات الأولية أن الجثة للطفل طايع.ح ٥ أعوام، والمبلغ بتغيبه عن المنزل منذ ٣ أيام، ومقيم بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.