عاجل
مكان وموعد جنازة المخرج المسرحي عمرو دوارة
هل الخطأ في التجويد يبطل الصلاة ؟.. أمين الفتوى يجيب
انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

زوجة العم وراء الجريمة..تفاصيل العثور على جثة طفل بمقابر الكرنك في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة الطفل المعثور عليها بمقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، حيث تبين أن وراء الجريمة زوجة عم الطفل المجنى عليه.

وتبين خلال التحقيقات الأولية مع المتهمة، أن خلافات بينها وبين والد المجنى عليه، دفعتها لإعداد خطة لإنهاء حياة الصغير انتقاماً من والده، الذى كان يتعدى عليها بالضرب ويهينها أمام الجميع.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، بأنها كانت تحب الصغير لذلك عندما طلبت منه أن يرافقها خارج القرية لم يتردد وذهب معها دون خوف، لكنها قررت أن تنهى حياته فى مقابر قرية الكرنك التابعة لمركز آخر، حتى لا ينكشف أمرها.

بعد ٣ أيام من البحث والتحرى تمكنت أجهزة الأمن، من كشف غموض الجريمة والعثور على جثة الطفل بالمقابر، وتبين أنها الطفل المبلغ باختفائه، وجرى بعدها القبض على المتهمة التى أقرت بارتكابها للجريمة البشعة.
 

وكانت أجهزة الأمن بقنا، عثرت على جثة طفل ملقاة بمقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وسط حالة غموض لأسباب تواجده بالمنطقة، وتبين من المعلومات الأولية أن الجثة للطفل طايع.ح ٥ أعوام، والمبلغ بتغيبه عن المنزل منذ ٣ أيام، ومقيم بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.

قنا زوجة العم مقابر الكرنك زوجة عم الطفل قرية الكرنك مركز أبوتشت فرشوط

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

المهندس الراحل أحمد المصري

وفاة أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية.. والنبراوي ينعاه

جانب من فعاليات الورشة

القومي لحقوق الإنسان يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء.. وهذه أهم التوصيات

اماكن سقوط الامطار اليوم

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

