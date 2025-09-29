الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من إنهاء أسطورة مسجل خطر معروف إعلاميا باسم صدام، عقب مطاردة أمنية مثيرة داخل قرية الحجيرات، حيث تبادل خلالها إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت معلومات تفيد تواجد صدام داخل قرية الحجيرات للهروب من ملاحقة قوات الأمن، بعد سلسلة مداهمات استهدفت الأماكن التى يتردد عليها.

يذكر أن صدام محمد النقر ٣٠ عاماً، مسجل خطر مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية، وظهر منذ فترة فى سوق قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، مطالبا الأهالى والباعة بمغادرة السوق تحت تهديد السلاح.

ودارت مشاجرة مع أحد الشباب، عندما اعترض على تهديداته، ما دفعه إلى إطلاق أعيرة نارية كتحذير غاضب للشاب، فما كان منه إلا مغادرة السوق وإحضار آخرين لمواجهة المتهم.

وتداول أحد الأشخاص فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب فى ردود فعل غاضبة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات لأجهزة الأمن بسرعة التعامل مع المتهم الهارب.

