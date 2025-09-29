قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

صدام
صدام

تمكنت قوة أمنية بقنا، من إنهاء أسطورة مسجل خطر معروف إعلاميا باسم صدام، عقب مطاردة أمنية مثيرة داخل قرية الحجيرات، حيث تبادل خلالها إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت معلومات تفيد تواجد صدام داخل قرية الحجيرات للهروب من ملاحقة قوات الأمن، بعد سلسلة مداهمات استهدفت الأماكن التى يتردد عليها.

يذكر أن صدام محمد النقر ٣٠ عاماً، مسجل خطر مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية، وظهر منذ فترة فى سوق قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، مطالبا الأهالى والباعة بمغادرة السوق تحت تهديد السلاح.

ودارت مشاجرة مع أحد الشباب، عندما اعترض على تهديداته، ما دفعه إلى إطلاق أعيرة نارية كتحذير غاضب للشاب، فما كان منه إلا مغادرة السوق وإحضار آخرين لمواجهة المتهم.

وتداول أحد الأشخاص فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب فى ردود فعل غاضبة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات لأجهزة الأمن بسرعة التعامل مع المتهم الهارب.
 

قنا قرية الحجيرات أسطورة صدام سوق قرية أبودياب مركز دشنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

المدافن

محافظ الإسكندرية الأسبق: أراضي المقابر أموال عامة.. وكلها حق انتفاع غير محدد المدة وتنقل إلى الورثة

ابن جمال عبد الناصر

أيلول الأسود.. عبدالحكيم عبدالناصر يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده

نهال طايل

طالع عنينا علشانهم.. نهال طايل تعلق على فيديو طفل اشتروا من بابا

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد