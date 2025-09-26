قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لإيقاف الحرب في غزة
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لموسم الأمطار..جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

مخر سيل قنا
مخر سيل قنا
يوسف رجب

قام  اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية 31 مليون م³، حيث يبدأ مساره من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من: أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد العزيز، عضو مركز الشبكة الوطنية، حيث تم الوقوف على جاهزية المخرات ومراجعة إجراءات الصيانة والتطهير.

تضمنت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة ذاتها، إضافة إلى منطقة الحاجر/ مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.
 

وأوضح السكرتير العام، أن الجولة تأتى تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المخرات لمواجهة أي كميات محتملة من مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
 

وأضاف السكرتير العام، أن محافظ قنا شدد على ضرورة استمرار أعمال تطهير المخر بطول مساره لضمان انسياب المياه وعدم وجود عوائق تعيق سريانها.
 


قنا موسم الأمطار مخر سيل قنا مياه الأمطار أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

الاهلي

نبا سار لجماهير الأهلي حول غيابات الفريق أمام الزمالك

يانيك فيريرا

فيريرا يرفض المعسكر المبكر.. ويكتفي بـ24 ساعة قبل القمة أمام الأهلي

ليفربول

صدمة.. سلوت يعلن غياب نجم ليفربول لمدة عام

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد