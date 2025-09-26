استعدادًا لموسم الأمطار..جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية 31 مليون م³، حيث يبدأ مساره من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من: أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد العزيز، عضو مركز الشبكة الوطنية، حيث تم الوقوف على جاهزية المخرات ومراجعة إجراءات الصيانة والتطهير.

تضمنت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة ذاتها، إضافة إلى منطقة الحاجر/ مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.



وأوضح السكرتير العام، أن الجولة تأتى تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المخرات لمواجهة أي كميات محتملة من مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وأضاف السكرتير العام، أن محافظ قنا شدد على ضرورة استمرار أعمال تطهير المخر بطول مساره لضمان انسياب المياه وعدم وجود عوائق تعيق سريانها.





