مصر على رأس 4 دول مُرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028

كشفت تقارير صحفية، عن تواجد 4 دول مرشحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028.

ووفقًا لموقع "أفريكا سوكر"، فإن مصر والمغرب والجزائر، وجنوب أفريقيا يتنافسون على تنظيم أمم أفريقيا 2028، وأن البلدان الثلاث تنتظر تحديد الاشتراطات الخاصة بالكان لتقديم الملفات التي ترغب في تقديمها.

وأشار إلى أن المغرب تسعى الى احتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2028، قبل عامين فقط من شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وتقع مصر في مقدمة الدول التي تستطيع استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2028 على المدى القريب لما تمتلكه من مقومات على مستوى الإنشاءات كصاحبة الريادة في التنظيم.

ويعود آخر تنظيم لفعاليات أمم أفريقيا في نسخة 2019 التي غادرت فيها من الأدوار الإقصائية عقب الخسارة من جنوب أفريقيا.