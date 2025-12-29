أمم أفريقيا 2025.. ما سبب حضور زيدان ونجوم الكلاسيكو مباريات الكان؟

تستمر النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب في استقطاب اهتمام جماهير كرة القدم في القارة والعالم، ليس فقط بسبب المنافسات الكروية على أرض الملعب، بل أيضًا بفضل حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في المدرجات، ما أضفى على البطولة طابعًا مميزًا يجمع بين التشويق الرياضي والجاذبية العالمية في نفس الوقت.

في الأيام الأولى من البطولة، اتجهت أنظار الإعلام والجماهير إلى المدرجات المغربية التي امتلأت بأسماء لامعة من اللاعبين السابقين والحاليين الذين جاءوا لمتابعة مباريات “الكان” وتشجيع أصدقائهم أو ببساطة للاستمتاع بالأجواء الكروية الأفريقية الفريدة.

وقد بدا واضحًا كيف تمكنت البطولة من أن تُعيد هذه النجوم إلى “جذورهم الحقيقية” من خلال تواجدهم وسط جماهير القارة التي تحتفي بكرة القدم كجزء من ثقافتها وهويتها.

نجوم العالم في أمم أفريقيا 2025

من بين أبرز الشخصيات التي جذبت الأنظار، حضور النجم الفرنسي كيليان مبابي في عدد من مباريات البطولة، لا سيما لقاء المنتخب المغربي ضد مالي في الجوالة الثانية من دور المجموعات.

مبابي، الذي يلعب حاليًا في صفوف ريال مدريد، حرص على التواجد في المدرجات، وقد لفتت صورته مع الجماهير في المغرب اهتمام المتابعين، خاصة مع ارتباطه بصداقة قوية مع النجم المغربي أشرف حكيمي.

كما لوحظ أيضًا تواجد أساطير كرة القدم في المدرجات، منهم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي جاء لحضور مباريات البطولة ومساندة ابنه لوكا حارس مرمى الجزائر الذي اختار تمثيل أصوله بدلا من فرنسا، ما أضاف بعدًا تاريخيًا للمنافسات الحالية، حيث جمع الحاضرون بين رموز الماضي ونجوم الحاضر.

سبب ظهور نجوم الكلاسيكو

في سياق متصل، شهدت مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، حضور ثنائي ريال مدريد مبابي وتشواميني لدعم الكاميرون، خاصة وأنهم من أصول كاميرونية، فضلا عن حضور نجم برشلونة كوندي لدعم كوت ديفوار.

ومن المعروف أن تشواميني يمتلك أصولًا كاميرونية، حيث هاجر والداه إلى فرنسا قبل ولادته، ليبدأ رحلته مع كرة القدم في مدينة روان، علمًا بأنه يعتز بأصوله الكاميرونية، وقام بزيارة شهيرة إلى البلاد في مسقط رأسه بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

على الصعيد الآخر، انحاز مبابي في خياراته التشجيعية لـ"جذور الأب"، حيث حرص على دعم "الأسود غير المروضة" (بلد والده)، مفضلاً السفر إلى مراكش بدلاً من التوجه إلى الرباط لحضور لقاء الجزائر (بلد والدته) ضد بوركينا فاسو، رغم إقامة المباراتين في توقيت متقارب.