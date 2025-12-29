قبل الجولة الأخيرة.. مواجهات دور الـ 16 المحتملة بكأس أمم أفريقيا

قبل انطلاق منافسات الجولة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 18 يناير المقبل.

وتأهلت 3 منتخبات إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد حصد الـ 6 نقاط فى دور المجموعات.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مساء اليوم الإثنين نظيره منتخب أنجولا فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

مواجهات دور الـ 16 المحتملة بكأس أمم أفريقيا

‏المغرب vs السودان

‏الجزائر vs الكونغو

‏تونس vs مالي

‏مصر vs بنين

‏الكاميرون vs جنوب أفريقيا

‏السنغال vs موزمبيق

‏ساحل العاج vs بوركينا فاسو

‏نيجيريا vs زامبيا