قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 معلومات عن مواجهة منتخب مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام دور المجموعات بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويهدف "الفراعنة" إلى تعزيز تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وكانت بداية منتخب مصر في البطولة قوية، بفوز مثير على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض الفريق اللقاء بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

معلومات عن مواجهة منتخب مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

1- موعد مباراة مصر وأنجولا

يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

2- القناة الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN SPORTS القطرية المواجهة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD MAX 1، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

3- موقف المنتخبين قبل اللقاء

يدخل منتخب مصر المباراة بعدما حسم التأهل رسميًا إلى دور الـ16، متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما يخوض منتخب أنجولا اللقاء تحت ضغط كبير، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج أخرى للحفاظ على آماله في التأهل.

4- التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، في ظل ضمان الصدارة، مع إراحة بعض العناصر الأساسية قبل الأدوار الإقصائية، مع الاعتماد على توليفة متوازنة للحفاظ على نسق الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد – مهند لاشين – محمود صابر – إبراهيم عادل – أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن

5- تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

تحمل المواجهات التاريخية أفضلية واضحة لمنتخب الفراعنة، حيث التقى المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل دون أي انتصار لأنجولا.

وسجل لاعبو مصر 10 أهداف مقابل 7 أهداف للمنتخب الأنجولي، ويعد عماد متعب الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف.

وعلى مستوى كأس الأمم الأفريقية، التقى المنتخبان مرتين، وحقق الفراعنة الفوز في المناسبتين.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا أنجولا معلومات عن مواجهة مصر وأنجولا مصر منتخب أنجولا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إلس إنفاريناتس.. مهرجان إسباني تقليدي ومعركة المحتفلين بالدقيق والبيض

المساعدات

تحرك شاحنات المساعدات للقافلة 104 من مصر لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد