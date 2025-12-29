5 معلومات عن مواجهة منتخب مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام دور المجموعات بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويهدف "الفراعنة" إلى تعزيز تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وكانت بداية منتخب مصر في البطولة قوية، بفوز مثير على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض الفريق اللقاء بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

معلومات عن مواجهة منتخب مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

1- موعد مباراة مصر وأنجولا

يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

2- القناة الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN SPORTS القطرية المواجهة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD MAX 1، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

3- موقف المنتخبين قبل اللقاء

يدخل منتخب مصر المباراة بعدما حسم التأهل رسميًا إلى دور الـ16، متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما يخوض منتخب أنجولا اللقاء تحت ضغط كبير، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج أخرى للحفاظ على آماله في التأهل.

4- التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، في ظل ضمان الصدارة، مع إراحة بعض العناصر الأساسية قبل الأدوار الإقصائية، مع الاعتماد على توليفة متوازنة للحفاظ على نسق الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد – مهند لاشين – محمود صابر – إبراهيم عادل – أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن

5- تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

تحمل المواجهات التاريخية أفضلية واضحة لمنتخب الفراعنة، حيث التقى المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل دون أي انتصار لأنجولا.

وسجل لاعبو مصر 10 أهداف مقابل 7 أهداف للمنتخب الأنجولي، ويعد عماد متعب الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف.

وعلى مستوى كأس الأمم الأفريقية، التقى المنتخبان مرتين، وحقق الفراعنة الفوز في المناسبتين.