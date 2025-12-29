مفاجأة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب أنجولا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:معلومة .. حسام حسن بكره هيبدأ بتشكيل كامل من اللاعبين الاحتياطيين (الـ 11 لاعب كلهم) وهيريح كل اللاعيبة الأساسيين هيكونوا بكره على مقاعد البدلاء.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء اليوم الاثنين -بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وبدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.