حسن المستكاوي: لم أتوقع أداء مصر في المغرب بهذا الشكل

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي أداء لاعبي منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا و مباراة زيمبابوي.

وقال حسن المستكاوي في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر: مكنتش متوقع أداء مصر في المغرب بهذا الشكل، حسام حسن بذل مجهود تكتيكي كبير و قوي في مباراة جنوب أفريقيا و مباراة زيمبابوي رغم التأخر قدر نرجع و عملنا جيم كبير قدام جنوب أفريقيا، محدش يقول على مباراة أنجولا تحصيل حاصل لأنها مهمة جدا.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الاثنين -بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.