قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام الخطيب وشيكابالا مع منتخب مصر ..ناقد رياضي يكشف

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت  جمهورة مقارنة بين وأرقام وانجازات الخطيب و شيكابالا في الماضي مع منتخب مصر.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: للأسف الشديد فيه بعض الاعلاميين والجماهير الزملكاوية بيقللوا من كابتن محمود الخطيب ومن أدائه وأرقامه وانجازاته مع منتخب مصر.

وتابع: دي مقارنة بالارقام بين كابتن محمود الخطيب أسطورة الأهلي مع منتخب مصر وبين شيكابالا اللي الزملكاوية بيعتبروه أسطورة ناديهم مع منتخب مصر برضه.

وأضاف:ملحوظة : الخطيب جاب جولين في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، كان فيه ناس بتفتي وبتقول انه ماجابش ولا جول !!!

وشهدت الساعات الماضية تحركًا قويًا داخل النادي الأهلي، عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في نتيجة أثارت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجّه طلبًا حاسمًا إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وواضحة لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، إلى جانب التحرك سريعًا لتدعيم عدد من المراكز التي تعاني من نقص واضح في البدائل أو تراجع المستوى الفني لبعض العناصر.

وجاء تحرك الخطيب في أعقاب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة المصرية للاتصالات، والتي انتهت بخروج الأهلي مبكرًا من بطولة كأس مصر، وهو ما اعتبرته الإدارة نتيجة غير مقبولة، لا تتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل المشاركة بعدد من العناصر الأساسية.

وأكدت المصادر أن رئيس الأهلي شدد على ضرورة إعادة تقييم شامل لقائمة الفريق، سواء من حيث العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة، أو اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية وأصبح استمرارهم دون جدوى فنية، في ظل ازدحام البطولات وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

كما طالب الخطيب بضرورة تدعيم بعض المراكز الحيوية التي ظهر فيها الفريق متأثرًا بغياب البدلاء الجاهزين، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات القارية والمحلية تتطلب قائمة قوية ومتوازنة، قادرة على التعامل مع الغيابات والإجهاد.

خالد طلعت الخطيب شيكابالا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

حمزة العيلي

وفاة جد الفنان حمزة العيلي

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة.. شاهد

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد