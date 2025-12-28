قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
بعد صدمة كأس مصر.. شوبير يطالب الخطيب بالتدخل العاجل

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب الخروج القاسي للفريق من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم، الأحد، إنه تساءل عمّا إذا كان الكابتن محمود الخطيب لا يزال متواجدًا في المغرب، وهل سيقرر قطع زيارته والعودة سريعًا من أجل مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن ما حدث ليس أمرًا بسيطًا، خاصة الخروج من كأس مصر بهذه الصورة المهينة.

وأضاف أنه لو كان في مكان الخطيب، لكان أنهى الرحلة وعاد فورًا، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “وقت شدة” للنادي، ولا تحتمل الغياب، مشددًا على أن تبرير الخسارة بتوقف الدوري أو الاعتماد على فرق الشباب في بعض البطولات غير مقبول في ظل وجود اللاعبين الكبار.

وأوضح أن خسارة الأهلي أمام فريق المصرية للاتصالات تمثل حدثًا كبيرًا وصادمًا، وأن الأمر لا يمكن التعامل معه باستخفاف أو التقليل من خطورته، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تحتاج إلى قرارات حاسمة ومواجهة حقيقية للأخطاء.

يُذكر أن محمود الخطيب يتواجد حاليًا في المغرب، حيث حضر مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.


 

