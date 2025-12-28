مهيب عبد الهادي: الأهلي أنفق حصيلة صفقة عبد المنعم على تدعيم الدفاع

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي أزمة خط الدفاع للنادي الأهلي بعد رحيل عبد المنعم .

وكتب مهيب من خلال حساب الشخصي فيس بوك : "الأهلي استغني عن محمد عبد المنعم وتعاقد مع أشرف داري - بيكهام - ياسين مرعي ومصطفي العش - تقريبا صرف اللي جاله من صفقة عبد المنعم وأستغني عن علي معلول وتعاقد مع محمد شكري.



وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رفض فكرة التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي السابق ونادي نيس الفرنسي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم رغبته في ضم اللاعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن محمد عبد المنعم يمر بمرحلة تعافٍ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.