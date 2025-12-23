محمد عبدالمنعم يؤدي مناسك العمرة..شاهد

يؤدي محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس والمنتخب الوطني، مناسك العمرة بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع النادي الفرنسي.

وشارك اللاعب محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، صورا له من داخل الحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة، وذلك خلال تأديته مناسك العمرة.



وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رفض فكرة التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي السابق ونادي نيس الفرنسي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم رغبته في ضم اللاعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن محمد عبد المنعم يمر بمرحلة تعافٍ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.