خالد الغندور: توروب رفض تعاقد الأهلي مع محمد عبد المنعم

أكد الإعلامي خالد الغندور أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رفض فكرة التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي السابق ونادي نيس الفرنسي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم رغبته في ضم اللاعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن محمد عبد المنعم يمر بمرحلة تعافٍ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.

وأضاف أن توروب يرى أن التعاقد مع لاعب عائد من إصابة يحتاج إلى وقت طويل لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الفريق الحالية التي تتطلب عناصر جاهزة وقادرة على تقديم الإضافة بشكل فوري.