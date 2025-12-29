أشاد الإعلامي سيف زاهر بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر:" حسام حسن رجع منتخب مصر بتاع زمان.. من حق الراجل ده يغير في التشكيلة".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الاثنين -بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.