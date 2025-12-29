قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ترتيب المجموعات.. الجولة الأخيرة تشعل منافسات كأس أمم إفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
يسري غازي

شهدت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب ندية وإثارة حيث شهدت تغييرات بارزة في ترتيب المجموعات فى ظل المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بالبطولة القارية.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن اليوم الإثنين نظيره منتخب أنجولا فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب حتى الآن على النحو التالي: 
 

المجموعة الأولى:
تتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما لا تزال فرص باقي المنتخبات قائمة للتأهل.

المغرب: 4 نقاط

مالي: نقطتان

زامبيا: نقطتان

جزر القمر: نقطة واحدة
 

المجموعة الثانية:
فرض منتخب مصر سيطرته الكاملة على المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز في مباراتيه، ليقترب من التأهل رسميًا، بينما يشهد الصراع على البطاقة الثانية منافسة قوية.

مصر: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

زيمبابوي: نقطة واحدة

أنجولا: نقطة واحدة
 

المجموعة الثالثة:
واصل منتخب نيجيريا عروضه القوية متصدرًا المجموعة الثالثة، في حين يسعى منتخب تونس لتثبيت موقعه وضمان التأهل في الجولة المقبلة.

نيجيريا: 6 نقاط

تونس: 3 نقاط

أوغندا: نقطة واحدة

تنزانيا: نقطة واحدة
 

المجموعة الرابعة:
تقاسم منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتابع منتخب بنين مطاردتهما، ما يجعل الجولة القادمة حاسمة.

السنغال: 4 نقاط

الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط

بنين: 3 نقاط

بوتسوانا: بلا نقاط
 

المجموعة الخامسة:
نجح منتخب الجزائر في فرض نفسه على صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز في كل مبارياته، فيما تتنافس بوركينا فاسو والسودان على المركز الثاني.

الجزائر: 6 نقاط

بوركينا فاسو: 3 نقاط

السودان: 3 نقاط

غينيا الاستوائية: بلا نقاط
 

المجموعة السادسة:
تستمر المنافسة في المجموعة السادسة بين كوت ديفوار والكاميرون حيث يتقاسم كل منهما الصدارة، مع بقاء فرصة موزمبيق قائمة للتأهل.

كوت ديفوار: 4 نقاط

الكاميرون: 4 نقاط

موزمبيق: 3 نقاط

الجابون: بلا نقاط.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر انجولا الجزائر نيجيريا

ليلي عبد اللطيف

