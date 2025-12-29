شوط أول سلبي بين الكاميرون وكوت ديفوار في قمة الجولة الثانية بكأس أمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من بين منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، في لقاء يُعد من أقوى مباريات الدور الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين المنتخبين على مجريات اللقاء أهدر خلالها لاعبي المنتخبين أكثر من فرصة للتهديف لكن تألق الحراس حال دون ذلك.

تشكيل المنتخبين

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الكاميرون وكوت ديفوار التشكيل الأساسي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، في لقاء يُعد من أقوى مباريات الدور الأول.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: جونيور – كوتو – نوهو – تشامادو

خط الوسط: يونجوا – باليبا – أفوم

خط الهجوم: مبويمو – كوفاني – ناماسو

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى

خط الدفاع: دوي – نديكا – أوديلون – كونان

خط الوسط: كيسي – سانجاري – سيكو

خط الهجوم: أماد – بايو – ديوماندي

ويدخل المنتخبان المواجهة برغبة مشتركة في حسم الصدارة مبكرًا، بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا ويجعل تفاصيله التكتيكية حاسمة في تحديد هوية المتصدر للمجموعة السادسة.

ويتواجد منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي الجابون وموزمبيق، وهي المجموعة الأخيرة في النسخة الحالية من البطولة القارية.