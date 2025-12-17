قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة السادسة.. صدام ناري بين كوت ديفوار والكاميرون .. والجابون و موزمبيق فى سباق خاص

أمم افريقيا
أمم افريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .
وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا  -  في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية  -  وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.
وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة  -  سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم  -  في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .
وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية  -  ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.


نظام البطولة 


تُقام البطولة بنظام دور المجموعات  -  حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات  -  تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
يتأهل إلى دور الـ16:
أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة
بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16  -  مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي  -  وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.


ويواصل موقع صدي البلد نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. وفى المجموعة السادسة والأخيرة التى ستشهد صراع خاص بين الافيال الايفوارية أمام الاسود الكاميرونية في الوقت الذى تتواجد فيه الجابون وموزمبيق فى سباق خاص فى منافسات المجموعة .


قوائم المجموعة السادسة  :
قائمة كوت ديفوار 


حراس المرمى: يحيى فوفانا - محمد كونيه - ألبان لافونت
المدافعون: إيمانويل أجبادو - وولي بولي - عثمان ديوماندي - جويلا دووي - جيسلان كونان - أوديلون كوسونوو - إيفان نديكا - كريستوفر أوبيري - أرمل زوهوري.
خط الوسط الميدان: سيكو فوفانا - جان فيليب جبامين - كريست إيناو أولاي - فرانك كيسي - إبراهيم سانجاري - جان-ميشيل سيري.
الهجوم: فاكوان بايو - عمر دياكيتي - عماد ديالو - يان ديوماندي - سيباستيان هالر - جان فيليب كراسو - بازومانا توري - ويلفريد زها.
الاحتياط: إيفان جيساند - بارفايت جياجون.


قائمة الكاميرون :


حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - سيمون نجاباندوتنبو
الدفاع: إدوارد سونجباج - كريستوفر ووه - جونيور باتيست تشامادي - نوهو تولو - دارلين يونجوا - جيرزينو نيامسي - محمدو ناجيدا - جان شارل كاستيليتو
الوسط: جونيور صامويل كوتو - فلافيان بويومو - إيريك جونيور دينا إيبيمبي - أوليفيه كيمين - كارلوس باليبا نوم كوماه
الهجوم: مارتن أتيمنجوي ميدزي - آرثر أفوم - برايس أمبينا - داميون ناماسو - بريان مبيومو - جان أونانا - كريستيان باسوجوج - جورج كيفين نكودو - كارل إيتا إيونج - كريستيان كوامي - سيرج باتريك سوكو - فرانك ماجري

قائمة الجابون 


حراس المرمى: مبابا ليوس ماريوس - نجوبي دمبا آنس - بيكالي جونيور.
خد الدفاع: أيونو أنتوني - أيونو جيريمي - أوبيانج يوهان - إيكومي جاك - أبيندا نجوي - إيكويلي مانجا برونو - موكيتو أليكس - كيلا أونفيا ميك - دو ماركولينو جوناثا - مبولا يورييل ميشيل.
لاعبو الوسط: ماريو ليمينا - نزيه ساماكي - كانجا جويلور - بوكوم إيريك - بوكو أندريه - لوفيلو روبن - ندونج إبراهيم.
الهجوم: شافي بابيكا - أفيلرانت تيدي - دينيس بوانجا - إيسانج ماتو إدلين - ماليك إيفونا - بيير إيميريك أوباميانج - رويس أوبيندا - جيم ألييفيناه.

قائمة موزمبيق 


حراسة المرمى: إيرناني – إيفاني أوروبال – كيميس زافالا
الدفاع: أوسكار تشيريني – دييجو كالايلا – ميكسير – راينيلدو – برونو لانجا – إفرين ماتولا – إدملسون دوفي – يني – شامبوكو
الوسط: جويما – ألفونس أمادي – دومينجيز – كامبالا – كينيس عبد الله – جواو بوندي
الهجوم: راتيفو – فيصل بانجال – جيلدو – ميلكي – جيني كاتامو – شاميتو – ويتي

