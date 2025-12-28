تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا

يشهد تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA اهتمامًا متزايدًا من جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، مع اشتعال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تُعد الحدث الكروي الأهم على مستوى القارة السمراء، إذ يبحث المشاهدون عن القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة المباريات من دون اشتراك مدفوع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البحث عن بدائل مجانية للبث المشفر.

تبرز قناة SOLO CALCIO ITALIA SD كأحد الخيارات المطروحة، مع توقعات بنقل بعض مباريات البطولة وفق حقوق البث المتاحة داخل أوروبا.

واقرأ أيضًا:

تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA SD على الأقمار الصناعية

تُعد قناة SOLO CALCIO ITALIA قناة رياضية إيطالية تهتم بنقل عدد من البطولات والمباريات العالمية، وقد زاد الاهتمام بها مع اقتراب منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي هوت بيرد، باستخدام التردد 11179، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، وتبث القناة بجودة SD، ما يجعلها مناسبة لغالبية أجهزة الاستقبال القديمة والحديثة.

أخبار بطولة كأس الأمم الإفريقية

انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026، وتستضيفها المملكة المغربية، في نسخة تُعد الخامسة والثلاثين من تاريخ البطولة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ورغم تسميتها رسميًا كأس الأمم الإفريقية 2025، فإن جدولها يمتد بين عامي 2025 و2026، في خطوة تنظيمية لتفادي التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في صيف 2025.

وتُعد هذه الاستضافة الأولى للمغرب منذ نسخة عام 1998، حيث تسعى المملكة إلى تقديم نموذج تنظيمي مميز يعكس تطور بنيتها التحتية الرياضية، استعدادًا لاستحقاقات كبرى قادمة، أبرزها المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، ومن المتوقع أن تُقام المباريات على ملاعب حديثة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير.

نظام البطولة وعدد المنتخبات المشاركة

تضم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عدد 24 منتخبًا وطنيًا، تأهلت جميعها من خلال التصفيات القارية التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات. ويخوض كل منتخب ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، بنظام الدوري من دور واحد، حيث يحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، ونقطة واحدة في حالة التعادل، ولا يحصل على نقاط في حالة الخسارة.

ومع نهاية مرحلة المجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية بعدد 16 منتخبًا.

مواعيد مباريات دور المجموعات

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات مواجهات قوية، حيث فاز المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0 يوم 21 ديسمبر، بينما تعادل مالي مع زامبيا 1-1، وفازت جنوب إفريقيا على أنغولا 2-1، وتغلبت مصر على زيمبابوي 2-1 يوم 22 ديسمبر. وفي 23 ديسمبر، فازت الكونغو الديمقراطية على بنين 1-0، وتغلبت السنغال على بوتسوانا 3-0، وحققت نيجيريا الفوز على تنزانيا 2-1، وتونس على أوغندا 3-1.

وتواصلت المنافسات يوم 24 ديسمبر، حيث فازت بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1، والجزائر على السودان 3-0، وساحل العاج على موزمبيق 1-0، والكاميرون على الغابون 1-0.

وتستكمل البطولة جولاتها الثانية والثالثة حتى نهاية شهر ديسمبر، قبل انطلاق منافسات دور الـ16 في الفترة من 3 إلى 6 يناير، يليها ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي يوم 14 يناير، على أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يناير، وتُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 18 يناير.

كيفية استقبال قناة SOLO CALCIO ITALIA SD

لاستقبال قناة SOLO CALCIO ITALIA SD، يمكن الدخول إلى قائمة الإعدادات بجهاز الاستقبال، ثم اختيار التثبيت اليدوي وإضافة تردد جديد، وتحديد القمر الصناعي هوت بيرد، ثم إدخال التردد 11179، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، والضغط على زر البحث، والانتظار حتى ظهور القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.

مميزات قناة SOLO CALCIO ITALIA لعشاق الكرة

تتميز القناة بإمكانية استقبالها مجانًا دون تشفير، وسهولة ضبطها على معظم أجهزة الاستقبال، إلى جانب استقرار الإشارة وجودة البث القياسية التي تتيح متابعة المباريات دون انقطاع، وهو ما يجعلها خيارًا مطروحًا لدى قطاع واسع من المتابعين.

أهمية القناة لمتابعي أمم إفريقيا

في ظل احتكار بعض الشبكات لحقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتجه عدد كبير من المشاهدين إلى البحث عن قنوات أوروبية مفتوحة قد تنقل بعض مباريات البطولة، وتأتي قناة SOLO CALCIO ITALIA ضمن هذه الخيارات المحتملة، خاصة للمباريات التي لا تخضع لتشفير إقليمي مباشر.