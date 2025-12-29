عمرو الدردير: أمم أفريقيا أمتع من بطولة أوروبا

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي مباراة منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري: كفاية خوف من المجتمع

كأس أفريقيا أمتع من كأس أوروبا.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وافتتح اماد ديالو لمنتخب كوت ديفوار من تسديدة يسارية في الدقيقة 51، بينما تعادل سريعا جونيور تشاماديو لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة رفع منتخي الكاميرون وكوت دفوار رصيدهما للنقطة 4 بنفس الرصيد، يتصدر المنتخب الإيفواري ترتيب المجموعة السادسة والكاميرون المركز الثاني.