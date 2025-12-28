قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
رياضة

تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن

عبدالحكيم أبو علم

نجح منتخب الجزائر في حجز المقعد الثالث في دور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل .
 

وكان منتخبا مصر ونيجيريا، أول المتأهلين إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث ضمنا أيضا صدارة المجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب.
 

وفاز منتخب الجزائر بهدف نظيف على منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.
 

وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائرفي الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.
 

وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.
 

كما شهدت المباراة تألقا لافتا من لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، الذي تصدى لأكثر من فرصة للاعبي منتخب بوركينا فاسو، تحت أنظار والده زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسي، الذي تابع اللقاء من المدرجات.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن صدارة ترتيب المجموعة رسميا قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.
 

في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

