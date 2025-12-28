طريق صعب ينتظر الجزائر في أمم أفريقيا

نجح منتخب الجزائر في حجز المقعد الثالث في دور الــ16 ببطولة امم افريقيا المقامه حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل .

وفاز منتخب الجزائر بهدف نظيف على منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائرفي الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.

وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن صدارة ترتيب المجموعة رسميا قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال وبوتسوانا وبنين، يوم في السادس من ينايرالمقبل، في العاصمة المغربية الرباط.

وجاء ضمان منتخب الجزائر للصدارة، حتى في حال خسارته أمام غينيا الاستوائية، يوم الأربعاء القادم، بعدما تغلب 3 / صفر على منتخب السودان أيضا في الجولة الافتتاحية.

وفي حال خسارة الجزائر أمام غينيا الاستوائية بالجولة الأخيرة، وفوز أي من السودان وبوركينا فاسو في مباراتهما معا بنفس الجولة، سوف يتساوى منتخب الجزائر في رصيد 6 نقاط مع الفائز بالمباراة الأخرى، لكن المواجهات المباشرة، التي يتم الاحتكام إليها في تلك الحالة وفقا للائحة البطولة، سوف تصب في صالحه.

ورغم صدارة ترتيب المجموعة، فإن طريق منتخب الجزائر، لن يكون مفروشا بالورود في الأدوار الإقصائية، حيث من المنتظر أن يواجه العديد من المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب في المباريات المقبلة، أملا في التأهل لنهائي البطولة.

ويتواجد منتخب السنغال على القمة حاليا، بفارق الأهداف أمام منتخب الكونغو الديمنقراطية، والتي تم الاحتكام إليها وفقا للائحة البطولة بعد تعادله 1 / 1 مع منافسه في الجولة الماضية بالمجموعة أمس السبت.

ويحتل منتخب بنين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، قبل مواجهته الهامة مع منتخب السنغال في الجولة الأخيرة، بعد غد الثلاثاء، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخب الكونغو الديمقراطية، ونظيره البوتسواني، متذيل الترتيب، الذي ودع المسابقة رسميا، عقب خسارته أمام السنغال صفر / 3 وبنين صفر / 1 في أول جولتين.

وستكون الجولة الأخيرة بتلك المجموعة حاسمة في تحديد الفريق الذي سيواجه منتخب الجزائر، بطل المسابقة عامي 1990 و2019، في دور الـ16.

وفي حال فوز الجزائر على وصيف المجموعة الرابعة بالدور المقبل، سوف يلتقي في دور الثمانية يوم العاشر من الشهر القادم بمدينة مراكش، مع الفائز من لقاء منتخب نيجيريا، المتوج بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013، مع أحد المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الأولى والثانية والسادسة.

وفي حال استكماله لمسيرته في البطولة، فإن منتخب الجزائر سوف يلعب في الدور قبل النهائي يوم 14 يناير القادم، مع أحد المنتخبات المرشحة لبلوغ هذا الدور في البطولة، لعل أبرزها منتخب المغرب المضيف)، الذي يتربع حاليا على قمة ترتيب المجموعة الأولى، ويسعى للحصول على البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن توج بها عام 1976 بإثيوبيا.