تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا

عبدالحكيم أبو علم

يسعى منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية إلى ضمان تأهلهما عن المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك حينما يواجها بنين وبوتسوانا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات غدا الثلاثاء.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، وذلك بعد أن تعادلا بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويلعب منتخب السنغال مع نظيره البنيني، غدا الثلاثاء، ويكفيه التعادل مع حدوث نفس النتيجة في مواجهة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على بوتسوانا، قبل التعادل مع الكونغو الديمقراطية.

وبقيادة المدرب الألماني جيرنوت رور، يعلم الفريق البنيني مدى صعوبة المهمة أمام أبطال نسخة 2021، لكن التمسك بالأمل في الصعود سيكون هو الحافز الأساسي للفريق في مواجهة "أسود التيرانجا" على ملعب "ستاد طنجة".

على الجانب الآخر، يستهدف منتخب السنغال الفوز وعدم ترك أي شيء للصدفة في مواجهة بنين، بحيث يتأهل كمتصدر للمجموعة ويتفادى مواجهات الكبار في الأدوار المقبلة من البطولة المقامة في المغرب.

ويتسلح منتخب بنين بخبرات قائده ستيف موني، في مواجهة قوة هجومية كبيرة في المنتخب السنغالي تضم ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإيلمان ندياي، بالإضافة لخبرات دفاعية مثل كاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ميندي وغيرهم.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الفريقين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث سبق لهما أن تواجهها في دور الثمانية بنسخة عام 2019 وكان الفوز حليف منتخب السنغال بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية، يبدو منتخب بوتسوانا بدون أي فرص تقريبا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، الذي تجاوز اختبار السنغال في الجولة الماضية بذكاء ونجح في الخروج بنقطة التعادل رغم تقدمه في النتيجة أولا.

وسيحاول أبناء المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر تحقيق الفوز لرفع الرصيد إلى سبع نقاط، في انتظار ما ستفسر عنه المباراة الأخرى بين السنغال وبنين والتي ستقام في نفس التوقيت.

ويملك المنتخب الكونغولي العديد من الخيارات القوية على المستوى الهجومي مثل سيدريك باكامبو ونجوندا رغم الغياب المؤثر ليوان ويسا مهاجم نيوكاسل الإنجليزي.

ومع اقتراب البطولة من دخول أدوار خروج المغلوب، فأن منتخب الكونغو الديمقراطية سيضع كل مباراة بمثابة بطولة بالنسبة له، حيث يسعى كذلك إلى أن تكون نسخة المغرب 2025 خير استعداد للملحق العالمي الذي سيخوضه الفريق في شهر مارس المقبل، أمام الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا بالملحق العالمي.

منتخب السنغال بطولة امم أفريقيا المغرب منتخب الكونغو امم افريقيا

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

إبراهيم فايق

رجالة.. إبراهيم فايق يوجة رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

حامد حمدان

صفقة حامد حمدان تشعل صراع ميركاتو الشتاء

المنتخب التونسي

تونس تسعى لرد الاعتبار امام تنزانيا في بطولة أمم إفريقيا

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

