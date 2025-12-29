صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا

يسعى منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية إلى ضمان تأهلهما عن المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك حينما يواجها بنين وبوتسوانا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات غدا الثلاثاء.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، وذلك بعد أن تعادلا بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويلعب منتخب السنغال مع نظيره البنيني، غدا الثلاثاء، ويكفيه التعادل مع حدوث نفس النتيجة في مواجهة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على بوتسوانا، قبل التعادل مع الكونغو الديمقراطية.

وبقيادة المدرب الألماني جيرنوت رور، يعلم الفريق البنيني مدى صعوبة المهمة أمام أبطال نسخة 2021، لكن التمسك بالأمل في الصعود سيكون هو الحافز الأساسي للفريق في مواجهة "أسود التيرانجا" على ملعب "ستاد طنجة".

على الجانب الآخر، يستهدف منتخب السنغال الفوز وعدم ترك أي شيء للصدفة في مواجهة بنين، بحيث يتأهل كمتصدر للمجموعة ويتفادى مواجهات الكبار في الأدوار المقبلة من البطولة المقامة في المغرب.

ويتسلح منتخب بنين بخبرات قائده ستيف موني، في مواجهة قوة هجومية كبيرة في المنتخب السنغالي تضم ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإيلمان ندياي، بالإضافة لخبرات دفاعية مثل كاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ميندي وغيرهم.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الفريقين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث سبق لهما أن تواجهها في دور الثمانية بنسخة عام 2019 وكان الفوز حليف منتخب السنغال بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية، يبدو منتخب بوتسوانا بدون أي فرص تقريبا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، الذي تجاوز اختبار السنغال في الجولة الماضية بذكاء ونجح في الخروج بنقطة التعادل رغم تقدمه في النتيجة أولا.

وسيحاول أبناء المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر تحقيق الفوز لرفع الرصيد إلى سبع نقاط، في انتظار ما ستفسر عنه المباراة الأخرى بين السنغال وبنين والتي ستقام في نفس التوقيت.

ويملك المنتخب الكونغولي العديد من الخيارات القوية على المستوى الهجومي مثل سيدريك باكامبو ونجوندا رغم الغياب المؤثر ليوان ويسا مهاجم نيوكاسل الإنجليزي.

ومع اقتراب البطولة من دخول أدوار خروج المغلوب، فأن منتخب الكونغو الديمقراطية سيضع كل مباراة بمثابة بطولة بالنسبة له، حيث يسعى كذلك إلى أن تكون نسخة المغرب 2025 خير استعداد للملحق العالمي الذي سيخوضه الفريق في شهر مارس المقبل، أمام الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا بالملحق العالمي.