قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدءا من غد.. حصر الغياب بدقة تامة بمدارس قنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، البدء في حصر الغياب بدقة تامة  عقب انتظام كل الصفوف الدراسية من السبت المقبل و إخطار المديرية بنسبة الغياب قبل العاشرة صباحاً مع تسجيل الغياب من الواقع للصفين الثالث الإعدادي والثانوي والتعامل القانوني في حال التجاوز لتحقيق انضباط والتزام.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور مديري عموم الديوان، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المديرية، ومديري إدارات العلاقات العامة والمتابعة والموارد البشرية  والحوكمة والوحدة المنتجة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الإلتزام بالتوجيه الوزاري المعني باستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، واستبدال أي سبورات متهالكة أو قديمة بالجديد الذي تم توزيعه من قبل المديرية على الإدارات التعليمية، وكذلك استكمال وسرعة اتمام أي بيانات تنقص المعلمين المكلفين بالعمل بالأجر للوفاء بمستحقاتهم مع نهاية شهر أكتوبر، كما نوه إلى تخصيص الفترة الصباحية المبكرة للمتابعة الميدانية و فترة الظهيرة للعمل المكتبى.

وأكد الصابر، على  إتقان القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى كأولوية أولى في المتابعات الميدانية والتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط العلاجية ومراجعة سجلات 26 قرائية، وإحكام إغلاق أبواب المدرسة في المواعيد المقررة قبل الطابور مع مراعاة الحالات المتأخرة والحد من التزاحم خارج الباب.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أهمية انتهاء التوجيه العام من عمل إحصائية عن واقع نسب العجز والزيادة الواردة من الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية في سياق الإستعداد لإستقبال المعلمين المساعدين الجدد لتوزيعهم على مناطق العجز والأقرب والأنسب للمعلم، كما لفت إلى تفعيل الوحدات المنتجة و الحزم مع أي ممارسة لنشاط تجاري داخل أسوار المدرسة خارج الإطار القانوني المنظم لعمل الوحدة.


 

قنا حصر الغياب تسجيل الغياب وزارة التربية والتعليم المعلمين المساعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

اعتزال إلهام عبد البديع

زواج واعتزال.. قصة ابتعاد إلهام عبد البديع عن الفن

ضابطة امريكية سابقة

ضابطة أمريكية سابقة تكشف حقيقة تلاعب إسرائيل بواشنطن

انفصال مسلم

كفاية بقى.. قصة طلاق المطرب مسلم ويارا

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد