بدءا من غد.. حصر الغياب بدقة تامة بمدارس قنا

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، البدء في حصر الغياب بدقة تامة عقب انتظام كل الصفوف الدراسية من السبت المقبل و إخطار المديرية بنسبة الغياب قبل العاشرة صباحاً مع تسجيل الغياب من الواقع للصفين الثالث الإعدادي والثانوي والتعامل القانوني في حال التجاوز لتحقيق انضباط والتزام.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور مديري عموم الديوان، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المديرية، ومديري إدارات العلاقات العامة والمتابعة والموارد البشرية والحوكمة والوحدة المنتجة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الإلتزام بالتوجيه الوزاري المعني باستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، واستبدال أي سبورات متهالكة أو قديمة بالجديد الذي تم توزيعه من قبل المديرية على الإدارات التعليمية، وكذلك استكمال وسرعة اتمام أي بيانات تنقص المعلمين المكلفين بالعمل بالأجر للوفاء بمستحقاتهم مع نهاية شهر أكتوبر، كما نوه إلى تخصيص الفترة الصباحية المبكرة للمتابعة الميدانية و فترة الظهيرة للعمل المكتبى.

وأكد الصابر، على إتقان القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى كأولوية أولى في المتابعات الميدانية والتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط العلاجية ومراجعة سجلات 26 قرائية، وإحكام إغلاق أبواب المدرسة في المواعيد المقررة قبل الطابور مع مراعاة الحالات المتأخرة والحد من التزاحم خارج الباب.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أهمية انتهاء التوجيه العام من عمل إحصائية عن واقع نسب العجز والزيادة الواردة من الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية في سياق الإستعداد لإستقبال المعلمين المساعدين الجدد لتوزيعهم على مناطق العجز والأقرب والأنسب للمعلم، كما لفت إلى تفعيل الوحدات المنتجة و الحزم مع أي ممارسة لنشاط تجاري داخل أسوار المدرسة خارج الإطار القانوني المنظم لعمل الوحدة.



