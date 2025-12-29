العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر.. تفاصيل

أفاد زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة ضمن القافلة الرابعة من سلسلة قوافل «زاد العزة».

وأضاف «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية تضمنت أكثر من 200,000 سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من 680 طنًا من أجولة الطحين، وما يزيد عن 1,500 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب أكثر من 1,300 طن من المواد البترولية المتنوعة، إضافة إلى عدد كبير من مواد الإيواء الضرورية لسكان القطاع، الذين تضررت خيامهم بنسبة تجاوزت 90% بسبب المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة.

وأشار زياد قاسم إلى أن بعض الشاحنات لا تزال في طريقها لتفريغ ما عليها من مساعدات، نتيجة العراقيل والتعنت الإسرائيلي أثناء عمليات التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تؤخر وصول المساعدات على الرغم من الدفع اليومي للقوافل من الأراضي المصرية.