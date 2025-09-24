محافظ قنا يبحث إجراءات حماية المناطق المتوقع تعرضها للسيول

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار الغزيرة وبحث آليات حماية المناطق المتوقع تعرضها للمخاطر .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والوحدات المحلية.

وأكد محافظ قنا، أن اللجنة المختصة رصدت بعض أبراج كهرباء الضغط العالي بوادي قنا والتي تتطلب تنفيذ أعمال حماية خرسانية لها لتفادي أخطار السيول المحتملة، موجهًا بضرورة التنسيق العاجل بين مسؤولي الكهرباء والري لتنفيذ تلك الأعمال، كما كلف إدارة الأزمات بإعداد دليل مختصر يتضمن خريطة شاملة لمخرات السيول بالمحافظة توضح المسارات والمناطق الصحراوية المحيطة وكافة البيانات الخاصة بها ليتم نشرها للمواطنين بهدف زيادة وعيهم ومنع أي تعديات مستقبلية على مجرى المخرات.

وشدد عبدالحليم، على أهمية نزول اللجان الميدانية لرصد حالة المخرات على أرض الواقع ورفع تقارير دورية بالملاحظات والمعوقات، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل مع ملف السيول عبر إجراءات بعيدة المدى من خلال تنفيذ مشروعات الحماية مثل إنشاء البحيرات والسدود لتأمين القرى والمنشآت والطرق، فضلًا عن الإجراءات الموسمية التي تتضمن المرور الدوري على المخرات وإزالة أي تعديات أو عوائق لضمان انسياب المياه إلى الترع الكبرى ونهر النيل بجانب الإجراءات الاستباقية التي ترتكز على دراسة ورصد المناطق المعرضة للسيول مستقبلًا لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات السيول وكفاءة المعدات كما كلف السكرتير العام بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لحل المشكلات التي تواجه أعمال الحماية والتنسيق بين الجهات المعنية.

