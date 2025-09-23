ضمن جولة بمحافظات الصعيد.. هيئة الاستعلامات تبحث سبل تعزيز التعاون مع محافظة قنا

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور أحمد يحيى ، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، سبل وآليات التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بما يخدم القضايا الوطنية ويدعم منظومة التنمية وساهم فى الترويج للمناطق السياحية والآثرية.

جاء ذلك خلال لقاء بمكتب محافظ قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بمجمع الإعلام.





وقال الدكتور أحمد يحيى ، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، إن اللقاء تضمن آليات التعاون والتشبيك بين فرع الهيئة العامة للاستعلامات بقنا، مع ديوان عام محافظة قنا، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للهيئة، ويخدم منظومة التنمية التى تشهدها محافظات مصر المختلفة، وعلى رأسها محافظة قنا.



وأشار رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات، أطلقت خطة عمل متكاملة طويلة المدى 2025 – 2030 لتطوير الأداء في قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة ليتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية التي تشهدها مصر في مجالات عديدة، وذلك من أجل اضطلاع الإعلام الداخلي بدوره الوطني والمجتمعي المساند لجهود الدولة فى التنمية الشاملة، كما تتضمن الاستراتيجية التوعية السياسية والاجتماعية والبيئية، ومواجهة ما يتعرض له المجتمع من شائعات وسلوكيات معوقة للتنمية خاصة في المجتمعات المحلية في المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن هذه الخطة الشاملة التي حملت اسم " استراتيجية الإعلام الداخلي "، تأتى في سياق مشروع متكامل لتطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي، وتنشيط دوره للقيام بمهامه على نحو يتواكب مع المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، حيث يتضمن هذا المشروع ترشيد عدد مراكز الإعلام الداخلي وتحويلها الى مراكز كبرى متعددة الأنشطة في عواصم المحافظات، وكذلك استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة كإحدى وسائل نقل الرسالة الإعلامية الى أكبر عدد من الجمهور المستهدف في أنحاء مصر، نقطع الطريق على مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة.







