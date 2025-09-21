قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
محافظات

مدير صحة قنا يناقش مع مديري الإدارات الفنية خطة مرور المنافذ الطبية

اجتماع وكيل وزارة الصحة
اجتماع وكيل وزارة الصحة
يوسف رجب

عقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً ضم كافة مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطط المرور الإشرافية وسير العمل داخل المنشآت الطبية المختلفة، وذلك في حضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بقنا، بفرق الإشراف مثمناً دورهم الهام في متابعة منظومة القطاع الصحي وتنفيذهم لخطط المديرية والوزارة في ضبط سير العمل داخل المنشآت الصحية المختلفة.


 

وإستعرض صادق، خطة التشغيل خلال الفترة المقبلة وأهم المحاور التنفيذية اللازم إتخاذها، مؤكداً اهتمام قيادات الوزارة بمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك من خلال الزيارات الوزارية لمعالي وزير الصحة والسكان والقيادات التنفيذية بالوزارة.

وأكد وكيل وزارة  الصحة بقنا، ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط الموضوعة بصورة سريعة وصحيحة للحصول على النتائج المرغوبة وذلك وفقاً لكل مسؤول عن تلك الخطط والمهام، وأن الإنضباط الإداري داخل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان حصول المواطنين على الخدمة الصحية اللازمة لهم حال ترددهم على تلك المنافذ.
 

وأشار صادق، إلى ضرورة إتمام مديري الإدارات الفنية بالمهام التنفيذية والتنظيمية وخطط التطوير للإدارات ومدي تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة التكامل البناء بين الإدارات الفنية لإنجاز المهام المطلوبة بما يخدم تطوير وتحسين الخدمات الطبية مع العمل بروح الفريق الواحد بين الإدارات.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة بقنا، أهم الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور الوزاري وخطة التعامل مع تلك الملاحظات وتلافي كافه المعوقات، مشدداً على ضرورة التصدي لتلك المعوقات التشغيلية بحزم وقوة والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لتفادي تلك المعوقات، مع تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لفرق المديرية من خلال المرور الدوري والمتكامل على كافة المنشآت ورصد السلبيات بشفافية وحيادية ووضع الخطط العاجلة لتلافيها، وأنه لا تهاون ولا تقصير في خدمة المرضي وسلامتهم ورعاية صحتهم.


 

قنا وزارة الصحة المنافذ الطبية المنشآت الطبية منظومة الصحة

المزيد

