مدير صحة قنا يناقش مع مديري الإدارات الفنية خطة مرور المنافذ الطبية

عقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً ضم كافة مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطط المرور الإشرافية وسير العمل داخل المنشآت الطبية المختلفة، وذلك في حضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بقنا، بفرق الإشراف مثمناً دورهم الهام في متابعة منظومة القطاع الصحي وتنفيذهم لخطط المديرية والوزارة في ضبط سير العمل داخل المنشآت الصحية المختلفة.





وإستعرض صادق، خطة التشغيل خلال الفترة المقبلة وأهم المحاور التنفيذية اللازم إتخاذها، مؤكداً اهتمام قيادات الوزارة بمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك من خلال الزيارات الوزارية لمعالي وزير الصحة والسكان والقيادات التنفيذية بالوزارة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط الموضوعة بصورة سريعة وصحيحة للحصول على النتائج المرغوبة وذلك وفقاً لكل مسؤول عن تلك الخطط والمهام، وأن الإنضباط الإداري داخل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان حصول المواطنين على الخدمة الصحية اللازمة لهم حال ترددهم على تلك المنافذ.



وأشار صادق، إلى ضرورة إتمام مديري الإدارات الفنية بالمهام التنفيذية والتنظيمية وخطط التطوير للإدارات ومدي تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة التكامل البناء بين الإدارات الفنية لإنجاز المهام المطلوبة بما يخدم تطوير وتحسين الخدمات الطبية مع العمل بروح الفريق الواحد بين الإدارات.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة بقنا، أهم الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور الوزاري وخطة التعامل مع تلك الملاحظات وتلافي كافه المعوقات، مشدداً على ضرورة التصدي لتلك المعوقات التشغيلية بحزم وقوة والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لتفادي تلك المعوقات، مع تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لفرق المديرية من خلال المرور الدوري والمتكامل على كافة المنشآت ورصد السلبيات بشفافية وحيادية ووضع الخطط العاجلة لتلافيها، وأنه لا تهاون ولا تقصير في خدمة المرضي وسلامتهم ورعاية صحتهم.



