الموظفون متهمون.. القصة الكاملة لاستغلال مكتب صحة دشنا في التنقيب عن الآثار بـ قنا

حصل "صدى البلد" على صور وفيديوهات جديدة لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار التى شهدها مكتب صحة دشنا بمحافظة قنا، توضح عمق الحفر والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر أسفل المبنى.

كردون أمني

فيما فرضت أجهزة الأمن بقنا، كردون أمني حول مكتب صحة دشنا، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وفحص اللجان المختصة لمحل الواقعة، وجرى نقل أعمال المكتب للإدارة الصحية لحين الانتهاء من أعمال المعاينة والتحقيقات التى تجرى مع الأطراف المعنية.

وكانت مدينة دشنا شمال قنا ، شهدت واقعة غريبة، حيث اكتشفت لجنة متابعة بمديرية الصحة بقنا، وجود أعمال حفر على أعماق كبيرة أسفل مكتب صحة دشنا، وبمعاينة الموقع وأعمال الحفر، تبين أنها أعمال تنقيب عن الآثار .

موظفين بمكتب الصحة

وبمتابعة الموقف والتحرى حول الواقعة، تبين أن اتفاق جرى بين موظفين من داخل مكتب الصحة مع أشخاص من الخارج، للتنقيب عن الآثار أسفل مبنى مكتب الصحة، بعدما وصلتهم معلومات غير مؤكدة بوجود قطع أثرية أسفل المبنى ترجع لعصور مختلفة.

وأخطرت لجنة متابعة الصحة، قيادات المديرية، ليتم إحالة الواقعة لأجهزة الأمن والنيابة العامة، والتى انتقلت على الفور وتمكنت من إيقاف أعمال الحفر، وفرضت كردون أمني حول المبنى، وبدأت التحقيق مع الأشخاص المشاركين فى الواقعة.

أطراف من الخارج

وألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على 8 أشخاص، بيهم 5 من العاملين بمكتب الصحة، و3 أشخاص من خارج المكتب، لمباشرة التحقيقات معهم وكشف ملابسات الواقعة.



فيما جرى إخطار منطقة آثار قنا والجهات المعنية، لمعاينة موقع الحفر، وإعداد التقرير اللازم بشأن المنطقة وفحص أى مضبوطات يتم العثور عليها بمنطقة المعنية.



يذكر أن الواقعة حدثت بشكل مماثل فى قصر ثقافة الأقصر، حيث تم اكتشاف أعمال حفر وتنقيب من قبل مقاول تولى أعمال إحلال وتجديد لشقق تابعة لفرع ثقافة الأقصر.

