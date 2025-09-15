سائق توكتوك ينهى حياة شاب ويصيب شقيقه فى مدينة الوقف بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وأصيب شقيقه بطعنات من آلة حادة خلال مشاجرة مع سائق توكتوك بمدينة الوقف غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى مشاجرة وقعت بمدينة الوقف، بين عدد من الأشخاص.

و بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب وإصابة شقيقه بطعنات قاتلة وجهها لهم سائق توك توك، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمدينة الوقف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سائق التوك توك، المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.