ياسر الفرنواني: لا تقليص للعمالة أو الألعاب في نادي الجزيرة

قال ياسر الفرنواني، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي ضمن الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 ديسمبر 2025، إنه قرر الترشح كونه شغل المنصب في وقت سابق عام 2012، وأن قراره الآن جاء لهدف محدد يراه من وجهة نظره وأنه قادر على تحقيقه.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن قائمته تستهدف استكمال منشآت وملاعب وخدمات فرع 6 أكتوبر، وتحويله إلى مركز رياضي واجتماعي متكامل، إلى جانب تنمية موارد النادي من خلال تنويع مصادر الدخل، سواء عبر العضويات أو الرعايات والشراكات الاستثمارية.

واصل: بدأنا الإنشاء في عام 2012، وأنجزنا فيه قطاع كبير يشمل ثلاث مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى، والمرحلة التالية هي حمام سباحة وملاعب رياضية وملاعب سكواش، وسوف تتكلف ما يزيد عن 220 مليون جنيه.

وأكمل: المرحلة الثانية لا تستغرق سنة، ونبدأ في الثالثة، وخلال الأربع سنوات يكون الأمر انتهى كاملًا.

وعن رفع قيمة الاشتراكات حال فوزه في فرع أكتوبر قال: أنا شايف المبلغ الذي يدفع نظير العضوية ضئيل جدًا كقيمة براند الجزيرة، لكن لا يمكن استقطاب أعضاء يدفعون أكثر طالما النادي غير كامل.

وعن أهم ثلاث أهداف حال فوزه قال: استكمال فرع النادي بـ 6 أكتوبر أعتبره ابني، وتطوير النادي والإدارة والخدمات للأعضاء داخليًا من خلال استراتيجية مجلس إدارة تعتمد على متابعة يومية.

وعن معايير اختيار القائمة وأحمد المهلمي كأمين صندوق قال: له قدرة نجاح، حيث تسلم النادي بعجز مالي، والآن وصل إلى فائض 60 مليون جنيه، وأرصدة في البنوك 422 مليون جنيه فائض نقدي يمكن استغلاله في تطوير فرع الزمالك واستكمال فرع أكتوبر.

وعن الرياضة قال: المحور الثالث هو الرياضة، لأني حزين من تراجع مستوى رياضات كان يتميز بها النادي في السابق، مثل السكواش والسلة ورياضات المياه، كان النادي به أبطال مصر، والآن نتحدث عن تأخر في التريب للثالث.

وردًا على سؤال الحديدي: النادي بينفق على 28 لعبة تقريبًا، ليه مانركزش في الألعاب اللي فيها ميزة تنافسية بدل من توسيع الإنفاق على 28 لعبة؟ قال: دي طبيعة نادي الجزيرة، الأعضاء بيمارسوا رياضات متعددة، ولن نقلل الإنفاق على أي لعبة، لكن سوف نعتمد على مدربين أقوياء لكل لعبة، لأن الرياضة في النهاية تحمي الشباب.

وعن تكدس العمالة في النادي البالغ عددهم 1500 عامل قال: لن يتم تقليص العمالة، لكن سوف نعتمد على زيادة موارد النادي عبر عقود الرعاية ودعم الألعاب والاشتراكات الجديدة في فرع 6 أكتوبر، الذي يجب أن يصل لمرحلة جلب إيرادات، وذلك عبر تخصيص لجنة متخصصة في إدارة الإيرادات.

وعن الانتقادات التي قدمت له في فترة رئاسته عام 2012 قال أنه إستطاع حماية أرض النادي والحفاظ على قيمه المؤسسية، إلى جانب تحويل عجز مالي كبير إلى فائض، عبر خطط فعالة لتنمية الموارد وتطبيق نظم رقابية محكمة أسهمت في ترشيد الإنفاق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن إطلاق المرحلة الأولى من فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر من خلال إنشاء المباني الأساسية.