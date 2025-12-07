عمر عز العرب: لدي رؤية واضحة لنادي الجزيرة

وجه عمر عز العرب المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة ضمن قائمة المهندس ابراهيم رسالة الي اعضاء الجمعية العمومية قبل الإنتخابات المزمع اقامتها منتصف الشهر الجاري.

وقال عمر عز العرب :"

اتقدّم للترشّح لعضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة مستندًا إلى خبرتى الطويلة في الاستثمار وإدارة الأصول داخل أسواق الشرق الأوسط، ورغبتى الحقيقية في تطوير النادي والارتقاء بخدماته".

وأضاف:" اطمح إلى بيئة أفضل لأسرنا وأطفالنا داخل النادي، أضع خبرتي المهنية ومسيرتي داخل نادي الجزيرة لخدمة مرحلة جديدة تقوم على الحوكمة الواضحة، والإدارة الكفؤة للموارد، ورؤية تضمن استدامة النادي وتعزيز دوره الرياضي والاجتماعي.

أسعى للمساهمة في إدخال مستوى أعلى من الاحترافية داخل نادي الجزيرة، بما يعزّز قدراته، ويحسّن موارده، ويحافظ على مكانته التي نفخر بها جميعًا".