ياسر الفرنواني يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة

أعلن ياسر أحمد الفرنواني ترشحه رسميًا لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، ضمن الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 ديسمبر 2025، كاشفًا في الوقت ذاته عن قائمته الانتخابية وبرنامج العمل الذي سيخوض به السباق.

ويستند الفرنواني في ترشحه إلى سجل إداري ومالي حافل، إذ سبق له تولي قيادة النادي في فترات سابقة، نجح خلالها في حماية أرض النادي والحفاظ على قيمه المؤسسية، إلى جانب تحويل عجز مالي كبير إلى فائض، عبر خطط فعالة لتنمية الموارد وتطبيق نظم رقابية محكمة أسهمت في ترشيد الإنفاق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن إطلاق المرحلة الأولى من فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر من خلال إنشاء المباني الأساسية.

وتخوض القائمة الانتخابات ببرنامج وصف بالأوسع والأكثر شمولًا في تاريخ نادي الجزيرة، يعتمد على رؤية طموحة تستهدف استكمال منشآت وملاعب وخدمات فرع 6 أكتوبر، وتحويله إلى مركز رياضي واجتماعي متكامل، إلى جانب تنمية موارد النادي من خلال تنويع مصادر الدخل، سواء عبر العضويات أو الرعايات والشراكات الاستثمارية.

كما يتضمن البرنامج تطوير المنظومة الرياضية عبر تعيين مدير رياضي محترف، ووضع لوائح تنظيمية ثابتة تضمن استمرارية البطولات، وتعزز الاعتماد على أبناء النادي وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب الارتقاء بالإدارة والخدمات، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة.

وتولي الرؤية الانتخابية اهتمامًا خاصًا بتحسين خدمات الأغذية والمشروبات، والارتقاء بمعايير النظافة، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية، مع توفير رعاية مميزة لذوي الهمم وكبار السن، والاهتمام بالعاملين داخل النادي.

وتحمل القائمة شعار «تطوير… تقوده الخبرة»، وتضم ياسر أحمد الفرنواني مرشحًا لرئاسة مجلس الإدارة، وطارق نصار لمنصب نائب الرئيس، وأحمد المهيلمي مرشحًا لأمانة الصندوق. كما تشمل فئة فوق السن كلًا من: الدكتور خالد رشيد، الدكتورة غادة قنديل، مصطفى طلعت، المهندس محمد الوكيل، الدكتور محمد أبو هميلة، وشريف الحسيني.

أما فئة تحت السن، فتضم الشريف الحسن وفريدة القطان، ليكتمل تشكيل قائمة تجمع بين الخبرات المتراكمة والطاقة الشابة، في إطار مشروع متكامل يستهدف النهوض بالنادي والحفاظ على مكانته التاريخية ودوره الرياضي والاجتماعي والثقافي.