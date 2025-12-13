قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام
بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر الفرنواني يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة

ياسر الفرنواني
ياسر الفرنواني
القسم الرياضي

أعلن ياسر أحمد الفرنواني ترشحه رسميًا لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، ضمن الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 ديسمبر 2025، كاشفًا في الوقت ذاته عن قائمته الانتخابية وبرنامج العمل الذي سيخوض به السباق.

ويستند الفرنواني في ترشحه إلى سجل إداري ومالي حافل، إذ سبق له تولي قيادة النادي في فترات سابقة، نجح خلالها في حماية أرض النادي والحفاظ على قيمه المؤسسية، إلى جانب تحويل عجز مالي كبير إلى فائض، عبر خطط فعالة لتنمية الموارد وتطبيق نظم رقابية محكمة أسهمت في ترشيد الإنفاق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن إطلاق المرحلة الأولى من فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر من خلال إنشاء المباني الأساسية.

وتخوض القائمة الانتخابات ببرنامج وصف بالأوسع والأكثر شمولًا في تاريخ نادي الجزيرة، يعتمد على رؤية طموحة تستهدف استكمال منشآت وملاعب وخدمات فرع 6 أكتوبر، وتحويله إلى مركز رياضي واجتماعي متكامل، إلى جانب تنمية موارد النادي من خلال تنويع مصادر الدخل، سواء عبر العضويات أو الرعايات والشراكات الاستثمارية.

كما يتضمن البرنامج تطوير المنظومة الرياضية عبر تعيين مدير رياضي محترف، ووضع لوائح تنظيمية ثابتة تضمن استمرارية البطولات، وتعزز الاعتماد على أبناء النادي وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب الارتقاء بالإدارة والخدمات، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة.

وتولي الرؤية الانتخابية اهتمامًا خاصًا بتحسين خدمات الأغذية والمشروبات، والارتقاء بمعايير النظافة، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية، مع توفير رعاية مميزة لذوي الهمم وكبار السن، والاهتمام بالعاملين داخل النادي.

وتحمل القائمة شعار «تطوير… تقوده الخبرة»، وتضم ياسر أحمد الفرنواني مرشحًا لرئاسة مجلس الإدارة، وطارق نصار لمنصب نائب الرئيس، وأحمد المهيلمي مرشحًا لأمانة الصندوق. كما تشمل فئة فوق السن كلًا من: الدكتور خالد رشيد، الدكتورة غادة قنديل، مصطفى طلعت، المهندس محمد الوكيل، الدكتور محمد أبو هميلة، وشريف الحسيني.

أما فئة تحت السن، فتضم الشريف الحسن وفريدة القطان، ليكتمل تشكيل قائمة تجمع بين الخبرات المتراكمة والطاقة الشابة، في إطار مشروع متكامل يستهدف النهوض بالنادي والحفاظ على مكانته التاريخية ودوره الرياضي والاجتماعي والثقافي.

ياسر أحمد الفرنواني نادي الجزيرة انتخابات نادي الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: زيلينسكي إرهابي يبتز قادة الغرب بسبب الفساد

الإجلاء الطبي في غزة

الصحة العالمية: وفاة 1092 مريضا في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

القنيطرة

الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقدم مساعدات للسكان.. ورد مفاجئ من السوريين

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد