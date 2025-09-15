ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض و ملابسات جثة رضيعة عثر عليها ملقاة فى صندوق قمامة بالقرب من مستشفى قنا العام.

وتبين بعد تحريات مكثفة وتفريغ للكاميرات المحيطة للمنطقة التى عثر على جثة الرضيعة بها، أن ربة منزل هى من وضعتها فى الصندوق وفرت هاربة.

وبتتبع خط سير ربة المنزل تمكن تحديد هويتها ومحل إقامتها، وتم ضبطها وإحضارها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات معها بشأن الطفلة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الرضيعة نتاج علاقة غير شرعية لوالدتها مع أحد الأشخاص، دفعتها للتخلص من الرضيعة بالقائها في صندوق قمامة للتخلص من الفضيحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.