احترامًا للكيان.. وائل القباني: عندي أسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو
حلمي طولان: توليت مسئولية منتخب مصر الثاني «بالصدفة»
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
أخبار قنا.. المشدد 10سنوات لـ9 أشخاص لاختطافهم طالبا..كشف غموض جثة تلميذة مخنوقة

يوسف رجب


شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، السجن المشدد 10 سنوات لـ 9 أشخاص لاختطافهم طالبا بقرية القلمينا، والصحة تعلنزانطلاق المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غداً الأحد، ومديرية التعليم تنظم لقاء تعريفي عن نظام"البكالوريا"بمدرسة الدكتور يوسف الثانوية بنجع حمادى، والأمن يكشف غموض العثور على جثة تلميذة داخل منزلها بقرية فاو بحرى.

السجن المشدد 10 سنوات لـ 9 أشخاص لاختطافهم طالبا بقنا

قضت محكمة جنايات قنا،  بمعاقبة 9 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة خطف طالب وطلب فدية مالية من والده بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، غرب قنا.
ترجع وقائع القضية إلى 6 يوليو من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين التسعة، تهمة خطف طالب بالصف الثانى الاعدادى مقيم بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، لإجبار والده على دفع فدية مالية قدرها 300 ألف دولار.

انطلاق المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز قنا .. غدا

قال الدكتور أحمد محمود صادق ، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، سوف تنطلق غداً الأحد الموافق ١٤ سبتمبر وحتى ١٨ سبتمبر  في مراكز: قفط،  فرشوط ، نجع حمادي، دشنا و نقادة.
 

وأوضح صادق، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تواصل أعمالها بمراكز المحافظة وذلك بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، حرصاً على تلبية الإحتياجات غير المُلباة لأبناء المحافظة.

لقاء تعريفي عن نظام"البكالوريا"بمدرسة الدكتور يوسف الثانوية بنجع حمادى

نظمت مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، لقاء تعريفي موسع حول " نظام البكالوريا المصرية الجديد" اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا. 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن وزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت نظام البكالوريا المصرية بهدف رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

 

بطرحة شقيقتها.. كشف غموض العثور على جثة تلميذة داخل منزلها في قنا
 

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة جثة تلميذة عثر عليها داخل منزلها بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا، وبها آثار لشبهة جنائية خلال معاينة الجثة عقب تلقى بلاغ بوفاتها.

وتبين أن المجنى عليها كانت تلهو مع شقيقتها الكبرى، وأثناء اللهو جذبتها من طرحتها بقوة دون قصد منها، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها فى الحال.

 

قنا أخبار قنا قرية فاو بحرى نجع حمادى حملة تنظيم الأسرة قرية القلمينا البكالوريا محكمة جنايات قنا

