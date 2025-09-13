لقاء تعريفي عن نظام"البكالوريا"بمدرسة الدكتور يوسف الثانوية بنجع حمادى

نظمت مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، لقاء تعريفي موسع حول " نظام البكالوريا المصرية الجديد" اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



حضر فعاليات اللقاء، هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد القهار أحمد محمد، مدير التعليم الثانوي العام بإدارة نجع حمادي التعليمية، ومحمد التقي، مدير إدارة المدرسة، والمهندس ياسر الجالس، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة مصر للالومنيوم، ورئيس مجلس أمناء المدرسة، وطلاب الصف الأول الثانوي بالمدرسة، والمعلمين، وعينة من أولياء الأمور، وأعضاء مجالس الأمناء بمدارس مدينة الالومنيوم.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن وزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت نظام البكالوريا المصرية بهدف رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الصابر، إلى أن هذا النظام يتيح فرصًا تعليمية عادلة وأكثر مرونة، ويحرر الطالب من رهبة مصير الفرصة الواحدة المرتبطة بالثانوية العامة التقليدية، كما أنه يمنح الطالب أكثر من محاولة للتقدم وتحقيق التحسين، بخلاف النظام القديم الذي كان يحدد مصيره من امتحان واحد فقط.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن البكالوريا المصرية تمنح أبناءنا شهادة محلية بمعايير دولية معترف بها، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للالتحاق بالجامعات المصرية والعالمية دون أي تمييز في قواعد التنسيق، موضحاً بأن ما يثار من شائعات حول وجود مدارس مخصصة لنظام البكالوريا وأخرى للثانوية العامة، عار تمامًا من الصحة، فالطالب وولي الأمر هما أصحاب القرار في اختيار النظام المناسب، ولا يوجد أي إلزام من الوزارة أو المدارس.

وأشار الصابر، إلى أن شهادة البكالوريا المصرية، معترف بها محليًا ودوليًا، وفق التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة، وأن جميع الكليات متاحة لطلاب البكالوريا تمامًا، كما هي متاحة لطلاب الثانوية العامة، بنفس قواعد التنسيق دون أي فصل بين النظامين، مؤكدًا أن بعض الشائعات يقف وراءها أصحاب مصالح شخصية مثل مراكز الدروس الخصوصية التي تخشى نجاح النظام الجديد، وأن الوزارة تتصدى لمثل هذه المحاولات التضليلية بنشر الحقائق عبر منصاتها الرسمية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الوزارة أعدت بالفعل مناهج جديدة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مصرية ودولية ودور نشر وطنية، إلى جانب خطة تدريب متكاملة للمعلمين، فضلًا عن إصدار أدلة استرشادية وتوضيحية للطلاب وأولياء الأمور.



ووجه الصابر، بعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والطلاب لتوضيح جميع التفاصيل ونشر الوعي الكامل بالنظام الجديد، وتوضيح آلياته ومميزاته التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي، بالاضافة الى تكثيف جهود التواصل المجتمعي والتثقيف التربوي داخل المدارس، لضمان استيعاب النظام الجديد بصورة دقيقة، وتهيئة الأجواء المدرسية لتطبيقه بنجاح.

