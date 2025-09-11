بدء استلام ملفات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس تمريض قنا

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن استلام ملفات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض بدأ اليوم الخميس ١١ سبتمبر ويستمر يومى السبت والأحد ١٣ و ١٤ سبتمبر" وذلك للطلاب الحاصلين علي مجموع ٢٥٠ درجة، فما هو أعلى، على أن يتم مراعاة الطاقة الإستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولى الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم.

وأوضح صادق، بأن التقديم يخضع لمجموعة شروط ومعايير تهدف لإنتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن 250 درجة بتلك المدارس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، مع ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة.

وكانت مديرية الصحة بقنا، أعلنت فتح القبول للمرحلة الثالثة لمدارس التمريض من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للإلتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات بالمحافظة، بمجموع درجات ٢٥٠ درجة، وذلك بمدارس التمريض فى مراكز أبوتشت، الوقف و دشنا، بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



ويُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، وتخطي الإختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.



وأشار بيان مديرية الصحة، إلى أنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه إختبار الإملاء في اللغة العربية وإختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على 7 درجات على الأقل من عشرة في كل إختبار، بالإضافة إلى إختبار الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن 70%.

وأوضح بيان الصحة، بأن الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد إجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط اجتياز الكشف الطبي وإختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الإنتهاء من كل تلك المراحل وإستكمال كافة المستندات المطلوبة، مع التأكيد علي أنه لا يوجد أي إستثناءات من شروط وإختبارات القبول.

وأشار بيان الصحة، إلي ضرورة تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الإبتدائية أو مستخرج رسمي منها، و10صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يُسمح بإسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.

