لاستنفاذهم مرات الرسوب.. فصل 25.4% من طلاب الفرقة الأولى بطب قنا

تداولت صفحات خاصة بطلاب جامعة جنوب الوادى، على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات تشير إلى فصل 101 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب قنا، بنسبة 25.4% من اجمالى الفرقة، لرسوبهم فى الامتحان وتجاوزهم الحد المسموح لإعادة العام وفقًا للائحة الكلية.

الأمر لم يقتصر على الطلاب المفصولين فقط، فعدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى 153 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 38.4% فقط، من إجمالي الفرقة البالغ عدد طلابها 398 طالب وطالبة، فضلاً عن نقل 62 طالب للفرقة الثانية بما يعادل 15.6% من الفرقة، بمادة واحدة، فيما 29 بنسبة 7.3% بمادتين، وطلاب راسبين لهم حق الإعادة: 114 بنسبة 28.6%.

أما بالنسبة للتقديرات الحاصل عليها الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى، فقد خلت تمامآ من تقدير ممتاز، فيما حصل 4 طلاب فقط على تقدير جيد جداً بنسبة 2.6%، وحصل 39 طالبًا بنسبة 9.8%، على تقدير جيد، فيما حصل على تقدير مقبول 19 طالبًا، بنسبة 4.8%.

من جانبها امتنعت جامعة جنوب الوادى، عن الرد على البيانات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وخلت صفحتها الرسمية من أى إشارة للنتيحة المتداولة.



رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت آرائهم، حول الواقعة، فالبعض تعامل معها بنوع من السخرية، فيما ربط البعض بين الرسوب ووقائع الغش التى شهدتها بعض لجان الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة، وأن نسب النجاح والرسوب المتداولة، نتيجة طبيعية لوقائع الغش.



