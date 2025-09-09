قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
محافظات

استجابة لشكاوى مواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنجع حمادي لمتابعة أعمال النظافة

مدينة نجع حمادى
مدينة نجع حمادى
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة داخل مركز ومدينة نجع حمادي لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، والوقوف على آخر مستجدات جهود التطوير بالمدينة، فضلًا عن متابعة خطة نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضارى، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين. 
 

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمنت الجولة المرور على كورنيش نجع حمادي وميدان العروسة لمتابعة أعمال التطوير الجارية، بالإضافة إلى شارع السوق القديم المؤدي إلى المستشفى العام، حيث تفقّد المحافظ حالة النظافة ومظاهر الإشغالات، كما زار مبنى الوحدة المحلية القديم الذي يضم معرضًا للسلع والمنتجات المخفضة.

وأكد محافظ قنا، بأن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لالتزام المحافظة بالاستماع لشكاوى المواطنين، مشددًا على أن أعمال نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري سوف تستكمل خلال أسبوعين، بما يسهم في القضاء على العشوائية وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.
 

وأشاد عبدالحليم، بجهود رئيس الوحدة المحلية ونوابه وفريق العمل، مثمنًا دورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مدينة نجع حمادى تعد مركزًا حضاريًا مهمًا بما تمتلكه من مقومات خدمية واقتصادية تؤهلها لمستقبل واعد.

ودعا محافظ قنا، الباعة الجائلين إلى سرعة التقديم وحجز بايكات داخل السوق الحضاري بدلًا من العمل العشوائي، لافتًا إلى أن السوق تم تجهيزه بكافة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، مع توفير تسهيلات وتخفيضات تشجيعية، مؤكدًا أن المنطقة سوف تشكل نقطة جذب استثماري وخدمي خلال الفترة المقبلة.
 



قنا نجع حمادي السوق الحضارى شكاوى المواطنين كورنيش نجع حمادي السوق الحضاري

