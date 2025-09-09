استجابة لشكاوى مواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنجع حمادي لمتابعة أعمال النظافة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة داخل مركز ومدينة نجع حمادي لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، والوقوف على آخر مستجدات جهود التطوير بالمدينة، فضلًا عن متابعة خطة نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضارى، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.



رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمنت الجولة المرور على كورنيش نجع حمادي وميدان العروسة لمتابعة أعمال التطوير الجارية، بالإضافة إلى شارع السوق القديم المؤدي إلى المستشفى العام، حيث تفقّد المحافظ حالة النظافة ومظاهر الإشغالات، كما زار مبنى الوحدة المحلية القديم الذي يضم معرضًا للسلع والمنتجات المخفضة.

وأكد محافظ قنا، بأن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لالتزام المحافظة بالاستماع لشكاوى المواطنين، مشددًا على أن أعمال نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري سوف تستكمل خلال أسبوعين، بما يسهم في القضاء على العشوائية وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.



وأشاد عبدالحليم، بجهود رئيس الوحدة المحلية ونوابه وفريق العمل، مثمنًا دورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مدينة نجع حمادى تعد مركزًا حضاريًا مهمًا بما تمتلكه من مقومات خدمية واقتصادية تؤهلها لمستقبل واعد.

ودعا محافظ قنا، الباعة الجائلين إلى سرعة التقديم وحجز بايكات داخل السوق الحضاري بدلًا من العمل العشوائي، لافتًا إلى أن السوق تم تجهيزه بكافة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، مع توفير تسهيلات وتخفيضات تشجيعية، مؤكدًا أن المنطقة سوف تشكل نقطة جذب استثماري وخدمي خلال الفترة المقبلة.







