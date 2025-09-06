قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قنا .. حصول 26 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول 26 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد التابعة لمجلس الوزراء خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025م.
 

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن حصول هذا العدد من مدارس قنا على شهادة الجودة والاعتماد يعكس الجهد المبذول من رجال وقيادات التعليم بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مع ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق معايير الجودة بمدارس المحافظة بما يتيح الخدمات التربوية التي تواكب التطور العلمى.

وأكد الصابر، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود مخلصة وعمل جماعي منظم بهدف تحسين جودة التعليم بالمحافظة، وأن هذا الإنجاز يؤكد مواصلة تعليم قنا السير بخطى ثابتة نحو التميز والجودة.

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالجهود المبذولة من إدارة قياس الجودة بالمديرية بقيادة الدكتورة دعاء عسران، مؤكداً حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية وتوفير مايلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد.
 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دعاء عسرا ، مدير إدارة ضمان الجودة بالمديرية، أن المدارس التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد تمثل مختلف المراحل التعليمية "الابتدائي والإعدادي ورياض الأطفال" بجميع الإدارات التعليمية، حيث تم اعتماد 16 مدرسة مرحلة إبتدائية، و 3 مدارس مرحلة إعدادية، و7 رياض أطفال على مستوى المحافظة.

