10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
الليلة.. محمد ثروت يُحيي حفلاً فنياً مميزاً على مسرح النافورة بدار الأوبرا

أوركيد سامي

يستعد الفنان محمد ثروت لإحياء حفل غنائي مميز مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ومن المتوقع أن يقدم محمد ثروت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والطربية التي تتناسب مع روح المهرجان، في أمسية فنية تعد بالكثير من الإثارة والتفاعل.

ويُعتبر حفل محمد ثروت فرصة لعشاق الطرب للاستمتاع بصوته المميز وأدائه الرائع، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الموسيقى العربية الأصيلة واللمسات الحديثة التي يضيفها الفنان إلى أغانيه.

وأكد محمد ثروت في تصريحات سابقة تحضيره الكامل لهذا الحفل، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، ومعبراً عن أمله في تقديم عرض يُرضي الجمهور ويعكس روح المهرجان.

يُذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يعد من أبرز المهرجانات الفنية على مستوى الوطن العربي، حيث يضم نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تقدم أعمالها على مدار أيام المهرجان في أجواء فنية راقية.

