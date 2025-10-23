الليلة.. محمد ثروت يُحيي حفلاً فنياً مميزاً على مسرح النافورة بدار الأوبرا

يستعد الفنان محمد ثروت لإحياء حفل غنائي مميز مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ومن المتوقع أن يقدم محمد ثروت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والطربية التي تتناسب مع روح المهرجان، في أمسية فنية تعد بالكثير من الإثارة والتفاعل.

ويُعتبر حفل محمد ثروت فرصة لعشاق الطرب للاستمتاع بصوته المميز وأدائه الرائع، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الموسيقى العربية الأصيلة واللمسات الحديثة التي يضيفها الفنان إلى أغانيه.

وأكد محمد ثروت في تصريحات سابقة تحضيره الكامل لهذا الحفل، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، ومعبراً عن أمله في تقديم عرض يُرضي الجمهور ويعكس روح المهرجان.

يُذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يعد من أبرز المهرجانات الفنية على مستوى الوطن العربي، حيث يضم نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تقدم أعمالها على مدار أيام المهرجان في أجواء فنية راقية.