قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام

ماركو روبيو
ماركو روبيو
القسم الخارجي

تصدّر ماركو روبيو، وزير الخارجية  الأمريكي، المشهد بعبارات لافتة تتّهم حماس بأنها تمارس قمعاً واقعياً على الفلسطينيين داخل الغزّة، واصفاً ذلك بأنه «أمر مروع» ينبغي مواجهته بالوسائل كافة، في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة وتصاعد الخطاب الداعم لأجندات عسكرية.

وقال روبيو، إن الولايات المتحدة «تُشعر بقلق بالغ» إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، مؤكداً أن الأزمة لم تُعدّ فقط مسألة نتيجة الحرب بل «نتيجة حكم حماس المباشر على المدنيين في غزّة».

 وجاء في تصريح له: «ما يعانيه الفلسطينيون في غزّة اليوم ليس مجرد ضحية للحرب، بل ثمرة تنظيم يمارس السلطة ويقوّض حياة الناس يومياً». 

ويستند هذا التصريح إلى مواقف روبيو السابقة التي طالب فيها بضرورة إنهاء حكم حماس كشأن أساسي لأي تسوية سلمية.

ويشير تحليلان غربيان إلى أن اتهام روبيو لحماس لا يأتي بمعزل عن الواقع في القطاع: فقد كتب رأياً في صحيفة أمريكية اعتبر أن النظام الذي تفرضه حماس «يتجاوز مجرد القتال مع إسرائيل ليصبح نظاماً داخلياً ينهب ويخضع شعبه». 

 ويتزامن الخطاب مع موقف أمريكي داعم لـإجراءات إسرائيلية لإعادة تشكيل السلطة في غزّة بحسب روبيو نفسه، حيث قال إن «المستقبل الأفضل لغزّة لا يبدأ إلا بعد إنهاء حماس كقوة عسكرية وحكومة».

من الناحية السياسية، يُعد تصعيد روبيو سقفاً رئاسياً مُحتَمل — بما أنه يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة مقبلة محتملة — ويكسر رتابة الخطاب الدبلوماسي الأمريكي التقليدي، بالتركيز ليس فقط على إسرائيل أو المساعدات، بل على دور حماس الداخلي تجاه الفلسطينيين.

 في هذا السياق، خلص روبيو إلى أن وقف الحرب أو التوصّل لهدنة لن يكون كافياً ما لم يصحب ذلك «تحرير فلسطينيّين من حكم يرعبهم قبل أن يُحرّرهم العدو».

وعلى المستوى التنفيذي، دعا روبيو إلى دعم أدوات بديلة لتوزيع المساعدات في الغزّة بحيث لا تخضع أولاً لسيطرة حماس، معتبرًا أن نظامها «قاد إلى سرقة المعونات، وخلق حالة مستدامة من الاعتماد والتبعية».

ويُعدّ خطاب ماركو روبيو هذا مؤشّراً على تحوّل محتمل في السياسة الأمريكية تجاه غزة: من تركيز على الدعم والإغاثة إلى جدلية حكم داخلي ـ إن صمدت، فلن يُكتب له سلام، وإن انهارت فلن تُكتب له طمأنينة.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الحرب غزّة تسوية سلمية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

تشيع جثمان

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

سلوت

مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

بالصور

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد