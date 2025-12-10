محافظ القليوبية يطالب بسرعة إنجاز ملفات التصالح للمواطنين

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف التصالح، والاستجابة الفورية للمتغيرات المكانية، مع مراعاة مصالح المواطنين وتذليل أي عقبات تعترض سير الإجراءات، مؤكدًا على فرض الانضباط وتطبيق إجراءات السلامة والحماية المدنية.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لمجلس مدينة شبين القناطر، حيث اطلع على سير العمل في ملف التصالح والتقنين، ومنظومة تلقي الطلبات من المواطنين في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ القليوبية رئيس المدينة بميكنة وتنظيم جميع الطلبات المقدمة وضمان حسن التعامل والتواصل الفعّال مع المواطنين.

كان المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قد قام بجولة تفقدية بمبنى ديوان عام مركز ومدينة شبين القناطر، شملت الإدارات ولجان التصالح، وذلك لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، يُرافقه خلال الجولة نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة.